Компания-оператор "Северный поток - 2" уведомила Энергетическое агентство Дании о том, что в газопроводе "стабилизировалось давление". Это означает, сообщило энергетическое агентство в Twitter, что в "Северном потоке - 2" больше нет газа, пишет "Медуза".
В поврежденном "Северном потоке - 2" больше не осталось газа
Ранее сообщалось, что в "Северный поток - 2" было закачано около 300 миллионов кубометров газа.
Общий объем утечки газа из поврежденных "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в "Газпроме" оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца.
RUS TVNET уже сообщал, что на этой неделе в системе газопровода "Северный поток" были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две - на датской.
Есть подозрения, что утечки преднамеренно инициированы Россией, но Кремль это отрицает.
Европейский союз и НАТО считают, что утечки, скорее всего, являются саботажем. НАТО пообещало решительный ответ на любые нападения на критически важную инфраструктуру альянса.
Президент России Владимир Путин в четверг, 29 сентября, заявил, что "беспрецедентная диверсия" против газопроводной системы "Северный поток" является "актом международного терроризма".
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