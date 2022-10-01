В поврежденном "Северном потоке - 2" больше не осталось газа

Ранее сообщалось, что в "Северный поток - 2" было закачано около 300 миллионов кубометров газа.

Общий объем утечки газа из поврежденных "Северного потока - 1" и "Северного потока - 2" в "Газпроме" оценили в 800 миллионов кубометров, что равноценно потреблению Дании за три месяца.

RUS TVNET уже сообщал, что на этой неделе в системе газопровода "Северный поток" были обнаружены четыре утечки. Две утечки были обнаружены на шведской стороне и две - на датской.

Есть подозрения, что утечки преднамеренно инициированы Россией, но Кремль это отрицает.

Европейский союз и НАТО считают, что утечки, скорее всего, являются саботажем. НАТО пообещало решительный ответ на любые нападения на критически важную инфраструктуру альянса.

Президент России Владимир Путин в четверг, 29 сентября, заявил, что "беспрецедентная диверсия" против газопроводной системы "Северный поток" является "актом международного терроризма".