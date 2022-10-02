Суд: Кашерс и его муж Янис признаны семьей

"Это очень важная победа для нашей семьи! Я очень надеюсь, что будущим поколениям не придется стоять перед государственным судом, который будет давить, признавать, принимать, кого мы можем любить, с кем мы можем или не можем строить семью", - говорит мультихудожник Кашерс.

В опубликованном в социальных сетях решении суда говорится, что отношения Яниса и Кашерса могут быть признаны семейными на основе 110 статьи Конституции Латвийской Республики. Кашерс также выражает благодарность присяжному адвокату Матису Шкинкису.

В июне СМИ сообщали, что суд признал семьями уже несколько ЛГБТ-пар.

Суд установил, что в настоящее время в стране отсутствует норма в сфере регистрации отношений между однополыми парами, поэтому Конституционный суд указал - пока законодатель не создал соответствующую правовую базу, суды могут своими суждениями определять, являются ли отношения конкретных лиц признаются семейными отношениями в соответствии со статьей 110 Конституции в том смысле, что такие судебные решения заменяют собой государственную регистрацию этих отношений.

Каспарс Залитис, представитель ассоциации ЛГБТ и их друзей "Мозаика", оценил, что в настоящее время в Латвии нет других способов официально признать эти пары семьями: "Практически у государства нет другой возможности увидеть эти пары. Это единственный шаг, на котором однополые пары можно увидеть перед государством".

Представитель ассоциации "Мозаика" добавил, что ассоциация рада тому, что законопроект о Гражданском союзе внесен на рассмотрение в парламент. "Я думаю, что впереди еще много дискуссий по этому законопроекту, но мы надеемся, что в ходе рассмотрения законопроекта будут приняты какие-то постановления", - добавил Залитис.