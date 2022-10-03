21-летняя гостья новой рубрики TVNET "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" Мария Ливмане (Машенька, или Mar_Li, @mar____li) больше всего мечтает стать певицей, а потому почти ежедневно занимается классическим вокалом. Соцсети девушка использует для своего продвижения.
Видео, фото ⟩ 21-летняя Машенька, которая поет оперу, а после снимает TikTok
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
Найти Марию в TikTok можно по никнейму @mashenjka9. Ее стиль - это забавные ролики, разные лайфхаки, уроки пения, секреты хорошего видео и, конечно, участие в "Ревизорро" вместе с Anny Minai.
Об Anny Minai здесь:
Самое большое количество просмотров у Марии - один миллион. Всего на нее в TikTok подписаны 16 тысяч.
"TikTok - это стиль жизни, это движение, это рост. Кроме того, это точно развлекательный контент. Хорошая платформа для того, чтобы показать себя, заявить о себе, в том числе, например, показать свою музыку", - говорит Маша.
Она зарегистрировалась на платформе еще тогда, когда она называлась Musically.
"У меня там тоже были очень смешные ролики, потому что я была еще совсем маленькая. После я узнала, что теперь это TikTok. Мне понравилось, что люди там могут как будто бы петь под треки, двигаться, танцевать. Это так классно выглядит!" - признается девушка.
Когда Маша узнала, что в Латвии появился первый TikTok-дом, который называется Fam3 House, она стала активно снимать видео, чтобы туда попасть. Правда, удалось ей это не с первого раза.
"Что это за бред такой?" - подумала Маша, когда сняла свое первое видео. "Я подумала, Господи, как они это делают? Потому что я не понимала банально, как мне двигаться, чтобы это было красиво, чтобы это было уместно в кадре".
После набралась опыта и все стало получаться. Маша признается, что не всегда ролик требует какой-то особой подготовки. Можно снять что-то незамысловатое, и оно наберет тысячи просмотров, пусть ты этого и не ожидаешь:
"Наверное, вот в этом и есть феномен TikTok. Ты можешь попасть в рекомендации, и если у тебя было 10 подписчиков, вдруг станет 1000".
О том, что она стала знаменитой, Маша поняла в тот момент, когда за ней стали идти до дома и на улице она начала слышать голоса детей и подростков:
"Ой, это она. Она там снимает ролики в TikTok". Но, честно, даже на сегодняшний день мне хочется быть ближе к людям, общаться с ними как с друзьями, как со знакомыми".
В соцсетях девушка рассказывала, что любит детей так же, как и музыку.
"В свои 21 я успела поработать воспитательницей в детском саду. Это был прекрасный опыт, даже скучаю по группе малышей, которых тогда выпустила", - признается она.
"Родители, друзья, все, кто меня окружает, кто для меня близок - все меня очень поддерживают. Они говорят: "Если тебе это нравится, делай!" - подчеркивает Маша.
Она уверена, что в TikTok можно много заработать. Главное - не прекращать все время активно снимать: "Сумма может быть действительно любой. То есть это все-таки зависит от контента, который ты снимаешь. Очень важны технологии сотрудничества. Все зависит от твоей работоспособности".
Конкуренция в Латвии среди тиктокеров определенная есть: "Я думаю, что она везде есть в бизнесе. В шоу-бизнесе особенно".
Маша мечтает о большой музыкальной карьере. Поэтому она занимается классическим вокалом. Поет на уроках оперные арии и мечтает, чтобы на ее звук (песню) записали ролик в TikTok.
Девушка активно записывает музыкальные треки и даже уже имела опыт концертных выступлений.
Всем, кто хочет начать снимать, Маша советует быть смелее и снимать то, что нравится: "Снимать все что угодно. Даже если это кажется странным. Все равно нужно попробовать все! Любой тренд, любую рубрику - все время себя выражать в чем-то новом. Не останавливаться! Пусть не только в TikTok, но и на других социальных платформах.
Может быть, ты где-то в чем-то найдешь себя и придумаешь какую-то классную идею. А вообще, просто надо не париться и делать то, что любишь!".
@mashenjka9
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