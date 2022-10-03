Видео, фото ⟩ 21-летняя Машенька, которая поет оперу, а после снимает TikTok

"Ой, это она. Она там снимает ролики в TikTok". Но, честно, даже на сегодняшний день мне хочется быть ближе к людям, общаться с ними как с друзьями, как со знакомыми".

В соцсетях девушка рассказывала, что любит детей так же, как и музыку.

"В свои 21 я успела поработать воспитательницей в детском саду. Это был прекрасный опыт, даже скучаю по группе малышей, которых тогда выпустила", - признается она.

"Родители, друзья, все, кто меня окружает, кто для меня близок - все меня очень поддерживают. Они говорят: "Если тебе это нравится, делай!" - подчеркивает Маша.

Mar Li (Машенька) Фото: Jānis Škapars/TVNET

Она уверена, что в TikTok можно много заработать. Главное - не прекращать все время активно снимать: "Сумма может быть действительно любой. То есть это все-таки зависит от контента, который ты снимаешь. Очень важны технологии сотрудничества. Все зависит от твоей работоспособности".

Конкуренция в Латвии среди тиктокеров определенная есть: "Я думаю, что она везде есть в бизнесе. В шоу-бизнесе особенно".

Маша мечтает о большой музыкальной карьере. Поэтому она занимается классическим вокалом. Поет на уроках оперные арии и мечтает, чтобы на ее звук (песню) записали ролик в TikTok.

Девушка активно записывает музыкальные треки и даже уже имела опыт концертных выступлений.

Всем, кто хочет начать снимать, Маша советует быть смелее и снимать то, что нравится: "Снимать все что угодно. Даже если это кажется странным. Все равно нужно попробовать все! Любой тренд, любую рубрику - все время себя выражать в чем-то новом. Не останавливаться! Пусть не только в TikTok, но и на других социальных платформах.

Может быть, ты где-то в чем-то найдешь себя и придумаешь какую-то классную идею. А вообще, просто надо не париться и делать то, что любишь!".

Mar Li (Машенька) Фото: Jānis Škapars/TVNET