Бриедис после выборов: "Победила темнота"

"Добро пожаловать в темноту", - добавил он.

Пост Майриса Бриедиса:

Как сообщалось, на выборах в 14-й Сейм после подсчета 96,2% голосов лидируют "Новое Единство" (18,91% голосов избирателей), Союз зеленых и крестьян (12,76%) и "Объединенный список" (11,00%).

Далее следуют Национальное объединение - 9,33% голосов, "За стабильность!" - 6,73%, "Латвия на первом месте" - 6,16%, "Прогрессивные" - 6,09%, "Для развития/За!" - 5,03%, "Согласие" - 4,74%.

Далее идут "Каждому и каждой" с 3,66%, Русский союз Латвии с 3,61%, "Суверенная власть" с 3,18% "Консервативные" с 3,12%, и "Республика" с 1,77% голосов.