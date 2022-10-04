"Ничто не предвещало": первые подробности смерти Дины Зузане

Зузанс рассказал, что за день до смерти Дины в ее доме на Кипсале праздновали именины их внука Мика. "Ничто не предвещало, что случится нечто подобное и что уже на следующий день Дины не станет", - сказал Зузанс.

"Наступила пятница. У нас с дочерьми есть традиция раз в месяц встречаться за обедом, беседовать. Это выпало именно на ту пятницу. После встречи дочери пошли голосовать, я поехал по своим делам, а через час-два мне позвонила дочь Элина и сказала, что мама умерла. Ей позвонила домработница... Дочки успели приехать, когда Дина была еще жива, но когда до Кипсалы добрался я, она была мертва уже как полчаса", - рассказал Зузанс изданию.

Что касается причины смерти, он считает, что это мог быть тромб. "Внезапная смерть..." - грустно констатирует предприниматель.

Дина Зузане родилась 2 октября 1955 года в Риге, изучала юриспруденцию, долгое время руководила Мукусалским художественным салоном, а также участвовала в создании концепции художественного центра Zuzeum.

Она была 40 лет замужем за бизнесменом и меценатом Янисом Зузансом, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили Зузансам троих внуков.

Подробнее читайте в номере журнала Kas Jauns? от 4 октября.