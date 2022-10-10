"С TikTok, конечно, можно заработать!" - уверен рижский тиктокер Андрей Чернуцкий, которого знают под именем Андрейка Епта. Молодого человека по праву можно назвать "самым узнаваемым блогером в Риге". С ним оказалось невозможно пробыть на улице даже две минуты - к нему то и дело подходят взрослые и дети, которые робко просят разрешения сделать селфи на память.
Видео ⟩ "С TikTok можно заработать": Андрей - возможно, самый популярный блогер в Риге
Андрей Чернуцкий вновь громко заявил о себе, когда 24 сентября во время концерта скандального российского рэпера Моргенштерна его вызвали на сцену. Артист сказал, что латвийский тиктокер якобы потерял свою ID-карту.
Андрей поднялся на сцену вместе со своей девушкой и неожиданно для нее (и для зрителей) встал на колено и сделал ей предложение. Она сказала заветное "Да!". После этого пара еще немного потанцевала на сцене под лирическую песню Моргенштерна и Клавы Коки "Мне пох".
Ежедневно Андрей снимает забавные ролики в TikTok, розыгрыши и пранки. На данный момент у него 1,4 миллиона подписчиков. Самое просматриваемое видео, где он клеит в торговых центрах стикеры-купюры в 50 евро, собрало 72 миллиона просмотров.
В интервью для RUS TVNET в рамках рубрики "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" Андрей указал, что считает TikTok самой перспективной платформой сейчас. Он объясняет, что если сравнивать с YouTube, то там более сжатый формат.
"То есть там, допустим, вещи, про которые говорится за минуту, а в YouTube, наверное, можно полчаса о них говорить. Вот это главный плюс TikTok. Потому что людям сейчас, видимо, лень тратить время на что-то", - рассуждает он, добавляя, что со своим форматом TikTok попал "прямо в точку" для современного поколения.
О TikTok Андрей узнал два года назад от своей девушки, которая вечерами перед сном любила полистать ленту TikTok. Снимать он начал, как только скачал приложение. До карьеры тиктокера Андрей работал в ресторане, но началась пандемия и всех отправили домой. Тогда он стал работать курьером. Съемки забавных роликов стали постоянным хобби Андрея.
На удивление, постепенно хобби превратилось в любимую работу. Андрей Чернуцкий стал невероятно популярен и узнаваем. Появились новые проекты, сотрудничество, TikTok-комьюнити Fam3 House, и постепенно карьера в ресторане, как и будни курьера, ушли в прошлое.
"Феномен TikTok в его компактности. То есть за максимально минимальное количество времени можно узнать очень много информации. Как полезной, так и бесполезной", - говорит Андрей Чернуцкий.
Самым виральным видео у Андрея стал ролик, когда он был в роли слепого человека. "На мне были очки с черными линзами, и я был с палочкой для слепых. Суть ролика заключалась в том, что я прошу прохожего объяснить дорогу до ближайшей остановки. В этот момент подставной человек (актер) снимает у меня с плеча рюкзак. После того как это происходит, я замахиваюсь палкой на собеседника, будто это он сделал. То есть это такая вроде как забавная ситуация получается", - объясняет тиктокер.
Это видео собрало где-то около 80 миллионов просмотров. Потом еще различные видеоблогеры делали стримы, в которых снимали реакции на этот ролик.
Андрей Чернуцкий не скрывает, что испытывает радость после каждой фотографии или селфи, которые у него просят сделать дети. Он воспринимает это как "фидбэк за проделанную работу":
"Ты работаешь, снимаешь, стараешься каждый день. И это как отдача от людей, которые смотрят твой контент.
Родные, допустим, всегда меня поддерживали. Не было такого, что они хоть раз говорили то, что я как-то что-то не то заснял, или это перебор, или это недобор, или это несмешно".
"С TikTok, конечно, можно заработать!" - уверен Андрей.
Сумма зависит от целей, которые ставит человек.
"То есть для кого-то хватает столько-то, он, в принципе, и работает на эту сумму. Но количество подписчиков не зависит от заработка. То есть там очень много факторов влияет. Надо посещать различные мероприятия. То есть у тебя может быть 10 миллионов подписчиков, но как таковой медийности у тебя вообще нет. Тебя никто не знает", - поясняет Андрей.
Конкуренции тиктокер вообще не ощущает. Он считает, что в Латвии все тиктокеры в дружеских отношениях либо лично незнакомы.
Андрей не отрицает, что раньше ощущал радость, когда набирал миллион просмотров, но сейчас другие цели: "Дело, наверное, в сумме заработка. То есть чтобы, не знаю, больше мог позволить себе или сделать приятное маме, родным, которые тебя окружают".
Блогер подчеркивает, что не все его видео снимались без сложностей: "Были какие-то конфликты, и с ножами бегали, и там, не знаю, на машинах за нами гнались и пытались подпереть как-то - в общем, на самом деле интересная жизнь".
Андрей отмечает, что его смотрят не только дети. Дети - это просто самая активная аудитория. "Они все время комментируют. То есть там, не знаю, пишут то, что они первые написали комментарии под видео. Задают какие-то смешные или нелепые вопросы", - объясняет он. Взрослые его тоже смотрят, но они просто смеются и пролистывают дальше.
Самое главное в съемке роликов, по мнению Андрея, - это трудолюбие и какое-то творческое мышление.
"Ни один человек тебе не может дать конкретный совет. Потому что, допустим, при съемке видео ты должен чувствовать, как камеру поставить, но я не знаю, залетит это или не залетит. Смешно ли это будет или несмешно... В монтаже тоже важно чувствовать, в какой момент надо приблизить, а когда отдалить", - говорит он, добавляя, что это все приходит с опытом. Кому-то легче, а кому-то сложнее.
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
@andrejko.epta Почему парень промолчал?🥸 #пранк #пранки #реакция ♬ ЛП - Милана Хаметова & Milana Star
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