Видео ⟩ "С TikTok можно заработать": Андрей - возможно, самый популярный блогер в Риге

Андрей Чернуцкий не скрывает, что испытывает радость после каждой фотографии или селфи, которые у него просят сделать дети. Он воспринимает это как "фидбэк за проделанную работу":

"Ты работаешь, снимаешь, стараешься каждый день. И это как отдача от людей, которые смотрят твой контент.

Родные, допустим, всегда меня поддерживали. Не было такого, что они хоть раз говорили то, что я как-то что-то не то заснял, или это перебор, или это недобор, или это несмешно".

"С TikTok, конечно, можно заработать!" - уверен Андрей.

Сумма зависит от целей, которые ставит человек.

"То есть для кого-то хватает столько-то, он, в принципе, и работает на эту сумму. Но количество подписчиков не зависит от заработка. То есть там очень много факторов влияет. Надо посещать различные мероприятия. То есть у тебя может быть 10 миллионов подписчиков, но как таковой медийности у тебя вообще нет. Тебя никто не знает", - поясняет Андрей.

Конкуренции тиктокер вообще не ощущает. Он считает, что в Латвии все тиктокеры в дружеских отношениях либо лично незнакомы.