Для RUS TVNET ⟩ "Это не какая-то порнуха": Маркус Рива о новом клипе и OnlyFans

О новой песне и клипе

Новый трек Alive был создан в сотрудничестве с американским продюсером Gharah PK, который работал с такими звездами, как Крис Браун, Крейг Дэвид, Николь Шерзингер и звезды из K-pop AESPA. Маркус Рива указал, что Gharah PK уже работал над такими его песнями, как Take Me Down, Impossible и If You're Gonna Love Me.