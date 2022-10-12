Для RUS TVNET ⟩ "Это не какая-то порнуха": Маркус Рива о новом клипе и OnlyFans

"Это всегда такой волшебный момент, потому что ты чувствуешь себя как белый лист. Все рождается прямо в студии! Ты приходишь с какими-то эмоциями внутри. Всегда есть что-то, о чем ты хочешь говорить с поклонниками. И я рад, что с PK всегда удается это передать".

Самое удивительное для Маркуса было то, что Gharah PK - американец. Он совсем не знает, какую музыку слушают в Латвии. Но продюсер создает что-то, что нравится латвийской аудитории.

"Да, я могу говорить, что это продукт под определенный формат, но мне хочется выйти за рамки. Конечно, это не будет что-то кардинально другое. Но когда мы работали с ним [PK. - Прим. ред.], мы не думали про жанр. Мы просто кайфовали", - говорит артист.

Маркус Рива доволен, что получил хорошие отзывы от слушателей: "Это очень-очень приятно. Мы записали этим летом несколько песен. Я думаю, что как минимум будет мини-альбом на английском. Поверьте, это будет жарко!". Певец не скрывает, что с PK легко работать, потому что за ним нет какого-то большого лейбла. Маркус всегда открыт к экспериментам. Он прежде всего стремится быть честен со свей аудиторией и делать то, что нравится ему самому.