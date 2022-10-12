"Всегда надо как-то меняться и искать что-то новое", - уверен латвийский певец и телеведущий Маркус Рива. Именно поэтому он отправился к знаменитому продюсеру в Лос-Анджелес, чтобы создать свой новый хит. В интервью RUS TVNET он признался, почему свои последние клипы снял именно в США и для чего год назад завел OnlyFans.
Для RUS TVNET ⟩ "Это не какая-то порнуха": Маркус Рива о новом клипе и OnlyFans
О новой песне и клипе
Новый трек Alive был создан в сотрудничестве с американским продюсером Gharah PK, который работал с такими звездами, как Крис Браун, Крейг Дэвид, Николь Шерзингер и звезды из K-pop AESPA. Маркус Рива указал, что Gharah PK уже работал над такими его песнями, как Take Me Down, Impossible и If You're Gonna Love Me.
"Alive - это смесь диско и фанка. Песня повествует о ментальном здоровье и о том, как важно когда нас окружают люди, которые поддерживают. Они способны поднять наш дух и вытащить из депрессии", - говорит артист.
В Лос-Анджелесе Маркус снял видеоклип на песню Alive. С его слов, это второе видео, которое он сделал в США, до этого поклонникам была представлена видеоработа на трек Lose Myself. Но будет еще и третий клип.
Маркус признается, что он действительно не знал, что будет записывать на студии, когда приехал. Обычно работа там начинается с создания гармонии и поиска ритма. Рива привык сочинять мелодии и текст, но финальный результат - это всегда сюрприз:
"Это всегда такой волшебный момент, потому что ты чувствуешь себя как белый лист. Все рождается прямо в студии! Ты приходишь с какими-то эмоциями внутри. Всегда есть что-то, о чем ты хочешь говорить с поклонниками. И я рад, что с PK всегда удается это передать".
Самое удивительное для Маркуса было то, что Gharah PK - американец. Он совсем не знает, какую музыку слушают в Латвии. Но продюсер создает что-то, что нравится латвийской аудитории.
"Да, я могу говорить, что это продукт под определенный формат, но мне хочется выйти за рамки. Конечно, это не будет что-то кардинально другое. Но когда мы работали с ним [PK. - Прим. ред.], мы не думали про жанр. Мы просто кайфовали", - говорит артист.
Маркус Рива доволен, что получил хорошие отзывы от слушателей: "Это очень-очень приятно. Мы записали этим летом несколько песен. Я думаю, что как минимум будет мини-альбом на английском. Поверьте, это будет жарко!". Певец не скрывает, что с PK легко работать, потому что за ним нет какого-то большого лейбла. Маркус всегда открыт к экспериментам. Он прежде всего стремится быть честен со свей аудиторией и делать то, что нравится ему самому.
Музыкант снял клип в США, потому что еще весной нашел там талантливую команду. "Мы отсняли три клипа. Два я уже выпустил. Доделываем третий. Конечно, в Латвии есть хорошие люди, талантливые ребята, которые тоже снимают классно. Но иногда нужно что-то менять", - добавил Рива. Он вспомнил, что какие-то видео снимал сам. Что-то для него делал украинский клипмейкер Алан Бадоев.
"Но здесь [в США. - Прим. ред.] я нашел людей, которые мне помогают создавать продакшн. Мы дорабатываем идеи, продумываем настроение.
Я всегда знаю, в каком направлении хочу двигаться. В Америке есть масса возможностей и локаций, которых нет в Латвии. Потому что в Риге, по-моему, все классные локации уже отсняты", - смеется певец.
Видео: Маркус Рива - Alive
Про OnlyFans
OnlyFans Маркус Рива начал вести год назад. Он подчеркивает, что это для него еще одна соцсеть, которую он может активно использовать.
"Конечно, я понимаю, что у многих это ассоциируется со взрослым контентом, но я использую OnlyFans по-разному", - поясняет Маркус, добавляя, что он публикует там кадры со съемок.
Какие-то редкие и уникальные материалы, которые и не найдешь нигде еще: "Это другой способ, как ты можешь общаться с фанатами. Ведь все как-то двигаются. Плюс это какие-то доходы, которые можно пустить потом в работу. К примеру, вложить в запись песни или съемку клипа".
Маркус Рива не отрицает, что он и так выкладывает в Instagram достаточно провокационный материал.
"Но еще раз повторюсь, это не какая-то порнуха. Это нечто более личное. OnlyFans - это еще один способ, как ты можешь протестировать свою работу. Это очень важно!
Необходимо еще больше работать, чтобы не потеряться в этом мире, потому что людей очень много и все борются за внимание", - подытоживает он.
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