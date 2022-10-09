Видео ⟩ В очереди скончались три человека: что происходило на российско-латвийской границе?

Согласно информации, полученной в результате опроса лиц, пересекающих границу, они стоят в очереди перед [границей] Российской Федерации от четырех до шести дней.

Лиене, волонтер организации Tavi draugi

Условия там очень драматичные. Как говорится - расстелили картон и лежат на земле. И тогда у них есть самодельные сараи, палатки, чтобы хотя бы не промокнуть под дождем. Обращение там бесчеловечное. Каждый день от 800 до 1000 человек ждут возможности пересечь границу. По статистике, каждый день сюда приходит 250 человек.

За последние четыре дня в очереди там скончались три человека.

NP: Уже три?

Три уже, да. Вчера сообщили, что три уже. Отношение простое... Скорая вроде приедет, но для галочки, ничего не делается.