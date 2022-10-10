Семья убитого адвоката Мартиньша Бункуса высказывает подозрения о том, что происходят попытки повлиять на расследование дела об убийстве. В своем заявлении они пишут, что могла быть допущена утечка информации, подкуп и попытки повлиять на свидетелей.
Дело об убийстве Бункуса: отстранен высокопоставленный сотрудник полиции
Neka personīga известно, что в связи с делом Бункуса на прошлой неделе был отстранен от должности высокопоставленный сотрудник полиции отдела по расследованию убийств Янис Капостиньш. В отношении него возбуждено дисциплинарное дело. Между тем, защитники двух задержанных Михаила Ульмана и Александра Бабенко категорически отрицают причастность бизнесменов к возможному запугиванию свидетелей или даже к подкупу полиции.
В интернете появились короткие ролики, в которых интервью дают близкие к Михаилу Ульмана лица - партнеры по бизнесу, друзья, владельцы СМИ. Говорят, что Ульман - предприимчивый, хороший человек, который никогда бы не стал ввязываться с заказом убийства.
Ролики появились незадолго до того, как суд рассматривал вопрос об изменении залога по делу об убийстве Мартиньша Бункуса арестованными бизнесменами Михаила Ульмана и Александра Бабенко.
Ричард Закс, директор и владелец European hit radio: "Я лично знаю его как очень хорошего человека".
Олег Гущин, издатель СМИ "Наша газета": "Ульман - это Каспаров или Карпов в квадрате. Нет ни малейших сомнений, что Михаил Ульман выйдет из этой ситуации победителем".
Алексей Петров, партнер и акционер MONO Holding: "Мы очень, очень злы, и мы добьемся справедливости. Так что не заблуждайтесь насчёт нашей слабости или неспособности возбудить уголовное дело. Мы обязательно это сделаем и привлечем лучших людей".
Янис Зелменис, присяжный адвокат: "Конечно, так относиться к одному из самых богатых людей Латвии некорректно. Однако будет сложно найти судью, который мог бы посмотреть на это профессионально и объективно".
В мае этого года, спустя четыре года после убийства Мартиньша Бункуса, Государственная полиция объявила о возбуждении дела. Выяснена вся цепочка фигурантов преступления - от заказчика до организатора и исполнителя. Бизнесмен и банкир Михаил Ульман и его деловой партнер Александр Бабенко были задержаны в тот же день по подозрению в убийстве адвоката.
Олита Кауце, присяжный адвокат, защитник М.Ульмана: "Он ничего не заказывал. Я говорила с ним на эту тему. И он заявил, что не имеет абсолютно никакого отношения к данному преступлению.
NP: - В чем подозревают Ульмана?
Последнее решение, с которым нас ознакомили - это (не хочу вдаваться в подробности) о подстрекательстве. Но никаких конкретных действий не описано.
Хелена Пурвиня, присяжный адвокат, защитник А. Бабенко
NP: - В чем на самом деле подозревают Бабенко?
Бабенко подозревается... в решении фактически указывается одно обстоятельство - поддержка.
Но ни дат, ни обстоятельств, вообще ничего, что бы мы могли выдвинуть какие-то контраргументы, не приводится.
Олита Кауце, присяжный адвокат, защитник М.Ульмана:
NP: - Вы можете обрисовать, что мог спровоцировать ваш клиент?
Я не могу обрисовать, потому что, к сожалению, в этом решении защите не указанно на то, к чему же он тогда пытался подстрекать. Не упоминаются никакие лица.
Nekā personīga известно, что летом по делу об убийстве Бункуса были арестованы еще два человека. Гражданин России и Аркадий Юдин. Юдин является учредителем компании A.V.V., основанной в 90-х годах. Президентом компании долгие годы был Геннадий Валягин, осужденный по делу некогда влиятельной группировки Ивана Харитонова. По неофициальным данным, последние годы Юдин был телохранителем и водителем Валягин.
Российский портал mzk1.ru недавно опубликовал информацию о том, что криминальный авторитет Валягин отмывал незаконно полученные деньги с помощью Latvijas pasta banka, ныне LPB bank, частично принадлежащего Ульману. Портал пишет, что Валягин поддерживал близкие отношения с Ульманом и Бабенко, оказывал им поддержку во многих уголовных делах и по сути были их "крышей".
В статье выдвигается версия, что Валягин мог организовать убийство Мартиньша Бункуса от имени двух бизнесменов за финансовую компенсацию.
11 марта этого года Геннадий Валягин был расстрелян в Кенгарагсе в связи с оплатой счетов за транзит наркотиков.
Алдис Ласманис, прокурор
NP: - Один из задержанных, Юдин, бывший телохранитель и водитель Валягина, значит ли это, что господин Валягин тоже причастен к убийству Бункуса?
Я не буду комментировать.
Интересы Ульмана и Бункуса столкнулись в нескольких случаях. Бункус, управляющий делами о неплатежеспособности Rego Trade, обнаружил, что незадолго до банкротства компания плохо управлялась. Он также обратился в банк за год до своего рокового дня, поскольку считал, что в LBP bank происходит отмывание денег. Позднее банк был оштрафован на 2 млн.
С момента задержания Ульмана и Бабенко полиция не раскрывала ни мотивов заказного убийства, ни распределения ролей в преступлении. Известно только, что наемные убийцы были не местные. И была попытка устранить виновных в преступлении. Также в полиции рассказали программе, что в течение этих четырех лет были попытки увести следствие в ложное русло. До сих пор его связывали с бывшим начальником Рижского областного управления криминальной полиции Андреем Созиновым, который параллельно с работой в полиции работал на Ульмана в банке. Но уже больше года Андрей Созинов ушел из полиции, однако утечка секретной информации продолжается. Семья Бункуса пишет, что возможно происходит влияние на свидетелей.
Nekā personīga известно, что заместитель начальника 1-го отдела Департамента уголовного розыска Государственной полиции Янис Капостиньш в прошлый вторник был отстранен от исполнения своих обязанностей.
Капостиньш работает в полиции 22 года и чуть больше года занимает руководящую должность в отделе по расследованию убийств.
Государственная полиция Nekā personīga сообщила, что в отношении Капостиньша возбуждено дисциплинарное дело, так как обнаружены признаки, свидетельствующие о возможных серьезных дисциплинарных нарушениях. Учитывая, что обстоятельства выясняются и расследуются, дальнейших комментариев на данный момент не будет. Прокурор, в ведении которого находится дело, не подтверждает и не опровергает попытки повлиять на ход следствия.
Хелена Пурвиня, присяжный адвокат, защитник А. Бабенко
NP:- Ваш клиент имеет к этому какое-то отношение?
Нет. Конечно, однозначно нет.
Мы хотим дать показания, хотим сотрудничать, но до сих пор нам отказывали в этих правах, и на самом деле мы считаем, что, удерживая его длительное время под стражей, к нему применяется эмоциональное насилие.
Олита Кауце, присяжный адвокат, защитник М.Ульмана:
NP: - Какое отношение ваш клиент может иметь к влиянию и даже взяточничеству?
Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть, что кто-то где-то мог на кого-то повлиять. Но в любом случае мой клиент тут ни при чем.
На прошлой неделе по ходатайству адвокатов Рижский городской суд в закрытом режиме оценивал замену залога арестованных Ульмана и Бабенко. Защитники подчеркнули, что бизнесмены хотели сотрудничать с полицией, однако полиция не посещала их в тюрьме.
Илзе Яуналксне-Редере, журналист: "Несмотря на доводы адвокатов, Ульман и Бабенко, подозреваемые в убийстве Бункуса, и на этот раз остались под стражей.
Суд заявил, что следствию может помешать, если они будут на свободе! Прокурор, надзирающий за делом, заявил, что промедление в данном деле недопустимо. Обвинения будут предъявлены после того, как будут установлены все доказательства.
Алдис Ласманис, прокурор: "Я не хотел бы комментировать передачу этого дела в суд, но в любом случае сейчас по делу работают два надзирающих прокурора, следствие ведется оперативно, без задержек. И в тот момент, когда дело находится на стадии, когда его можно возбудить и направить в суд, это будет сделано немедленно".
Семья Бункуса установила, что продвижение анонимных короткометражных фильмов, скорее всего, поддерживают компании, связанные с Ульманом и Бабенко.
Об этом косвенно свидетельствует и страница MONOgraphia в Facebook, где распространяются короткометражные фильмы. На странице по-прежнему есть прямые ссылки на SIA Mono, истинным бенефициаром и владельцем 49% акций которого является Михаил Ульман.
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