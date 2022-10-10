Дело об убийстве Бункуса: отстранен высокопоставленный сотрудник полиции

Алексей Петров , партнер и акционер MONO Holding: "Мы очень, очень злы, и мы добьемся справедливости. Так что не заблуждайтесь насчёт нашей слабости или неспособности возбудить уголовное дело. Мы обязательно это сделаем и привлечем лучших людей".

Янис Зелменис , присяжный адвокат: "Конечно, так относиться к одному из самых богатых людей Латвии некорректно. Однако будет сложно найти судью, который мог бы посмотреть на это профессионально и объективно".

В мае этого года, спустя четыре года после убийства Мартиньша Бункуса, Государственная полиция объявила о возбуждении дела. Выяснена вся цепочка фигурантов преступления - от заказчика до организатора и исполнителя. Бизнесмен и банкир Михаил Ульман и его деловой партнер Александр Бабенко были задержаны в тот же день по подозрению в убийстве адвоката.

Олита Кауце, присяжный адвокат, защитник М.Ульмана: "Он ничего не заказывал. Я говорила с ним на эту тему. И он заявил, что не имеет абсолютно никакого отношения к данному преступлению.

NP: - В чем подозревают Ульмана?

Последнее решение, с которым нас ознакомили - это (не хочу вдаваться в подробности) о подстрекательстве. Но никаких конкретных действий не описано.

Хелена Пурвиня, присяжный адвокат, защитник А. Бабенко

NP: - В чем на самом деле подозревают Бабенко?

Бабенко подозревается... в решении фактически указывается одно обстоятельство - поддержка.

Но ни дат, ни обстоятельств, вообще ничего, что бы мы могли выдвинуть какие-то контраргументы, не приводится.

Олита Кауце, присяжный адвокат, защитник М.Ульмана:

NP: - Вы можете обрисовать, что мог спровоцировать ваш клиент?

Я не могу обрисовать, потому что, к сожалению, в этом решении защите не указанно на то, к чему же он тогда пытался подстрекать. Не упоминаются никакие лица.