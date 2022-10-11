В российском сегменте YouTube был опубликован первый в мире веб-сериал с использованием технологии дипфейк (замена лиц актеров на чужие при помощи нейросети) под названием "ПМЖейсон".
Видео ⟩ Стейтем и Киану Ривз в российской деревне: на YouTube вышел первый в мире дипфейк-сериал
Действие комедийного сериала происходит в 2027 году. По его сюжету актер Джейсон Стейтем пяти лет съемок в России переселяется в местную деревню и приспосабливается к быту. Также звезда боевиков женится на работнице столовой, собирает грибы и засаливает селедку, просматривает паблики с собственными "цитатами", спасает работника российского МЧС и проходит марафоны Елены Блиновской.
На 60-летие актера к нему в деревню приезжают Киану Ривз и Марго Робби, а в дальнейшем в сериале также появляется персонаж Роберта Паттинсона.
Как пишут "Правила жизни", проект "ПМЖейсон" создан компанией Agenda Media Group, которая воссоздала образы звезд Голливуда при помощи технологии deepfake, которая и заменила лица актеров, сыгравших в сериале на самом деле.
По словам директора компании Алексея Парфуна, является "юмористическим веб-сериалом, ироничным взглядом иностранца на русский быт. Проект раскрывает попытки главного героя понять и интегрироваться в этот быт, который, в свою очередь, интегрируется в Джейсона". Также Парфун заявил, что использование образов известных актеров для создания юмористического контента не запрещено, "если тем самым не порочатся честь, достоинство и деловая репутация человека".
Веб-сериал целиком доступен на YouTube. Всего в шоу 10 серий примерно по три минуты.
Видео: Первая серия веб-сериала "ПМЖейсон"
Deepfake в российском кино
В начале сентября генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.
По словам Эрнста, действие фильма будет происходить во времена гражданской войны "где-то в Новороссии".
"Будет семь главных персонажей, среди которых два - существующие современные артисты, а пять - современные артисты, но в "аватарах" великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает", - рассказал Эрнст, также продемонстрировав отрывок из четвертого сезона сериала "Диверсант", в котором появляется персонаж Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Для этого была создана цифровая модель актера, для чего были использованы материалы из первых двух сезонов, в которых сыграл еще живой Галкин.
Deepfake
Deepfake - произведенная при помощи нейросети замена фото-, аудио- и видеоматериалов. При помощи нее одному человеку можно придать внешность другого. Для создания видео с дипфейком достаточно нескольких фото человека, которого нужно изобразить. Говоря проще, технология работает по принципу масок в Instagram, Snapchat и пр., однако создает реалистичную маску лица другого человека.
Технология стала популярной в последние несколько лет, а произвести дипфейк может даже человек без специальных навыков. Технология все еще не совершенна, но при достаточном уровне исполнения результат бывает сложно отличить от оригинала.
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