Видео ⟩ Стейтем и Киану Ривз в российской деревне: на YouTube вышел первый в мире дипфейк-сериал

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Видео: Первая серия веб-сериала "ПМЖейсон"

Deepfake в российском кино

В начале сентября генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст во время выступления на просветительском марафоне "Знание" сообщил о запуске в производство ремейка классического фильма "Семь самураев", главные роли в котором, помимо живых актеров, сыграют "аватары" уже умерших артистов времен СССР.

По словам Эрнста, действие фильма будет происходить во времена гражданской войны "где-то в Новороссии".

"Будет семь главных персонажей, среди которых два - существующие современные артисты, а пять - современные артисты, но в "аватарах" великих советских актеров в лучший их период. Воскресить людей, которых нам так не хватает", - рассказал Эрнст, также продемонстрировав отрывок из четвертого сезона сериала "Диверсант", в котором появляется персонаж Владислава Галкина, умершего в 2010 году. Для этого была создана цифровая модель актера, для чего были использованы материалы из первых двух сезонов, в которых сыграл еще живой Галкин.

Deepfake

Deepfake - произведенная при помощи нейросети замена фото-, аудио- и видеоматериалов. При помощи нее одному человеку можно придать внешность другого. Для создания видео с дипфейком достаточно нескольких фото человека, которого нужно изобразить. Говоря проще, технология работает по принципу масок в Instagram, Snapchat и пр., однако создает реалистичную маску лица другого человека.

Технология стала популярной в последние несколько лет, а произвести дипфейк может даже человек без специальных навыков. Технология все еще не совершенна, но при достаточном уровне исполнения результат бывает сложно отличить от оригинала.