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"Целовал и повалил на кровать": 72-летнего Билла Мюррея обвиняют в сексуальных домогательствах

rus.tvnet.lv
"Целовал и повалил на кровать": 72-летнего Билла Мюррея обвиняют в сексуальных домогательствах
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Билл Мюррей
Билл Мюррей Фото: FADEL SENNA/AFP

Актера Билла Мюррея обвинили в сексуальных домогательствах на съемках фильма "Быть смертным". Сообщается, что именно из-за этого инцидента была приостановлена работа над фильмом, пишет журнал Сплетник.

Сам инцидент произошел еще весной, но подробности стали известны только сейчас. 

Одна из сотрудниц съемочной группы заявила, что звезда фильма "День сурка" приставал к ней, а именно "целовал ее тело", а потом "залез на нее".

Другие члены съемочной группы подтвердили, что актер приставал к девушке и пытался ее целовать.

В свое оправдание Мюррей отметил, что его действия носили лишь "игривый" характер, однако девушка восприняла это как действия сексуального характера.

"Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это было воспринято иначе. Мир отличается от того, каким он был, когда я был молодым", - сказал он.

Уточняется, что Мюррей попытался замять скандал и выплатил 100 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении, однако это, судя по всему, не помогло.

После инцидента было заключено соглашение, по которому она согласилась не подавать иск на актера и студию в суд, а звезда должна выплатить ей 100 тысяч долларов.

Билл Мюррей не первый голливудский актер, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Ранее Кевина Спейси также обвиняли в насилии.

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