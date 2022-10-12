"Целовал и повалил на кровать": 72-летнего Билла Мюррея обвиняют в сексуальных домогательствах

Сам инцидент произошел еще весной, но подробности стали известны только сейчас.

Одна из сотрудниц съемочной группы заявила, что звезда фильма "День сурка" приставал к ней, а именно "целовал ее тело", а потом "залез на нее".

Другие члены съемочной группы подтвердили, что актер приставал к девушке и пытался ее целовать.

В свое оправдание Мюррей отметил, что его действия носили лишь "игривый" характер, однако девушка восприняла это как действия сексуального характера.

"Я сделал что-то, что мне показалось забавным, но это было воспринято иначе. Мир отличается от того, каким он был, когда я был молодым", - сказал он.

Уточняется, что Мюррей попытался замять скандал и выплатил 100 тысяч долларов в рамках договора о неразглашении, однако это, судя по всему, не помогло.

После инцидента было заключено соглашение, по которому она согласилась не подавать иск на актера и студию в суд, а звезда должна выплатить ей 100 тысяч долларов.

Билл Мюррей не первый голливудский актер, которого обвиняют в сексуальных домогательствах. Ранее Кевина Спейси также обвиняли в насилии.