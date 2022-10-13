Видео ⟩ На Красной площади появилось неожиданное обращение к Пугачевой

Напомним, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица выложила снимок в своих социальных сетях.

А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта: "Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина, неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны".

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".