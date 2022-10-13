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Видео ⟩ На Красной площади появилось неожиданное обращение к Пугачевой

rus.tvnet.lv
На Красной площади появилось неожиданное обращение к Пугачевой
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Алла Пугачева
Алла Пугачева Фото: Konstantin Sednev

На днях на Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз. 

В небе над Красной площадью в Москве появилась надпись: "Алла, ты самая лучшая! Мы тебя любим!".

Так к к Алле Пугачевой обратились поклонники, после того, как артистка с детьми покинула РФ. Ранее она поддержала супруга Максима Галкина, которого Минюст РФ внес в списки "иноагентов" из-за его высказываний в поддержку Украины и осуждения военных действий РФ на территории этой страны. 

Отметим, впервые к Алле Пугачевой публично обратились со здания телецентра Останкино после того, как она покинула Россию в первые дни войны в Украине. 

"Алла, хорошо, что ты убежала. Алла, ты давно тут всех за**ала", - транслировала видеопроекция на фасад "Останкино". 

Фото: скриншот Telegram-канал VODA

После этого Алла Пугачева прервала молчание в соцсетях. Она разместила короткий видеоролик с подписью: "Чем ниже интеллект, тем громче оскорбления. Живи спокойно, страна!". В комментариях артистку поддержали поклонники. 

В сентябре обращение к Примадонне появилось вновь. "Алла, где мужа прое*ала?" - было написано на фасаде "Останкино". Telegram-канал "ЧТД" сообщает, что видео опубликовала Кристина Потупчик, известная по своей давней работе на Кремль.

Напомним, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица выложила снимок в своих социальных сетях.

А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта: "Не стала бы писать до окончания тура, если бы... Алла Борисовна посетила концерт, похвалила музыкантов, сказала, что я ребенок на сцене. А я хочу в ответ сказать - вы крутая. Безусловная величина, неважно, как мы чувствуем музыку, мы обе певицы нашей страны".

Ранее RUS TVNET уже писал о том, что Алла Пугачева вновь покинула Россию и вместе с детьми улетела в Израиль.

Кроме того СМИ сообщают, что родные Аллы Пугачевой тоже уехали из России. Сообщается, что Кристина Орбакайте и Никита Пресняков находятся в США.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий.

Позже Максима Галкина внесли в список "иноагентов" в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки "иностранных агентов".

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