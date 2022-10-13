С улиц Одессы "исчез" Илон Маск. Что случилось?

Профиль, связанный с одесской городской администрацией опубликовал в Telegram видео, на котором рабочий снимает плакат с лицом Маска. В публикации говорится: "Отдел рекламы удаляет фото Илона Маска, которым ранее мы выразили ему благодарность за поддержку Украины".

Плакат был размещен над трассой, на нем были изображены несколько знаменитостей и надпись "Спасибо, что поддерживаете Украину". После начала российского вторжения, Маск передал Украине спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink.

Что случилось?

Как сообщалось, теплые чувства Украины к Маску начали угасать в минувший понедельник, когда миллиардер выступил в Twitter со своим "мирным предложением" насчет войны в Украине.

Маск высказал мнение о необходимости проведения на оккупированных Россией территориях Украины повторных "референдумов" под контролем ООН. Маск написал, что Россия уйдет с этих территорий, "если на то будет воля народа". Маск также считал, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", и что полуостров стал частью Украины из-за ошибки Никиты Хрущева.