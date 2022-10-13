В Одессе убрали плакат с богатейшим человеком мира Илоном Маском после того, как он выступил с "мирным предложением" для Украины в своем Twitter, пишет издание Vice.
С улиц Одессы "исчез" Илон Маск. Что случилось?
Профиль, связанный с одесской городской администрацией опубликовал в Telegram видео, на котором рабочий снимает плакат с лицом Маска. В публикации говорится: "Отдел рекламы удаляет фото Илона Маска, которым ранее мы выразили ему благодарность за поддержку Украины".
Плакат был размещен над трассой, на нем были изображены несколько знаменитостей и надпись "Спасибо, что поддерживаете Украину". После начала российского вторжения, Маск передал Украине спутниковый интернет-сервис SpaceX Starlink.
Что случилось?
Как сообщалось, теплые чувства Украины к Маску начали угасать в минувший понедельник, когда миллиардер выступил в Twitter со своим "мирным предложением" насчет войны в Украине.
Маск высказал мнение о необходимости проведения на оккупированных Россией территориях Украины повторных "референдумов" под контролем ООН. Маск написал, что Россия уйдет с этих территорий, "если на то будет воля народа". Маск также считал, что Крым является частью России, "как это было с 1783 года", и что полуостров стал частью Украины из-за ошибки Никиты Хрущева.
Он также предложил Украине восстановить подачу воды в Крым и получить статус нейтральной страны.
Маск также предложил провести опрос о том, должна ли воля людей, проживающих в Донбассе и Крыму, решать, являются они "частью России или частью Украины". Он также заявил, что население России в три раза превышает население Украины, поэтому победа второй в тотальной войне против России маловероятна.
Позже американский политолог и глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер, заявил, что Маск до скандальных твитов лично общался с Путиным, что миллиардер опроверг.
Улицы Одессы украшены плакатами нескольких мировых знаменитостей, которые поддержали Украину после начала российского вторжения. На плакатах изображены, например, актер Бенедикт Камбербэтч, принявший в своем доме украинских беженцев, и звезда "Игры престолов" Эмили Кларк, которая собирала средства для поддержки Украины.
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