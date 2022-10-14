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Херманис: Я бы рекомендовал преподавать украинский вместо русского в школах

rus.tvnet.lv
Херманис: Я бы рекомендовал преподавать украинский вместо русского в школах
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Алвис Херманис
Алвис Херманис Фото: Ieva Leiniša/LETA

Художественный руководитель Нового Рижского театра Алвис Херманис на своей странице в Facebook поделился фотографией с украинскими бойцами и рекомендовал в школах Латвии вместо русского преподавать украинский язык. 

"Эта фотография напоминает картину мастеров эпохи Возрождения. Но то, что происходит в Украине, действительно является европейским Ренессансом. Это новый тип людей. Во многих смыслах. Старая Европа имеет прошлое и центр европейской цивилизации будет в Украине. Я бы рекомендовал преподавать украинский язык вместо русского в латвийских школах", - написал Алвис Херманис в соцсетях. 

Ранее в соцсетях он сделал краткие выводы о прошедших в Латвии выборах в Сейм. Худрук выразился очень кратко и указал три пункта:

"1. Латвия продолжит отставать от Эстонии и Литвы еще быстрее. 2. Латвийские русские - все же не русские Латвии. 3. Внутренняя политика Латвии отныне будет зависеть только от украинской армии. Потому что здесь все на острие ножа", - написал Херманис.

В конце сентября Алвис Херманис дал большое интервью изданию "Санта", в котором признался, что разочаровался в российских русских. Кроме того, он рассказал о своих чувствах во время войны в Украине, путинской пропаганде, силе открытости и о том, почему важно не бояться высказывать свое мнение.

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