Видео ⟩ От режиссера до автора контента для взрослых: Лиза, которая не боится "жестко" шутить

Родные и близкие к ее деятельности относятся по-разному. Кто-то поддерживает, а кто-то считает занятие Лизы полной чушью: "В принципе, я не обращаю на это внимание. Я продолжаю снимать, потому что мне нравится".

На своих видео в TikTok Лиза не зарабатывает. В какой-то момент у нее было много просмотров, в результате чего ей стали поступать предложения от рекламодателей. Тогда она решила отказаться, потому что не хотела начинать карьеру тиктокера именно с такого контента. Еще у девушки есть аккаунт в OnlyFans, и она этого совершенно не стесняется.

Лиза Кузика честно призналась, что за другими тиктокерами в Латвии она не следит и конкуренции не чувствует. Она видит, что ее чувство юмора отличается от других латвийских блогеров в TikTok.

"В моем случае самая большая трудность - это то, что я люблю достаточно жесткие шутки и черный юмор. Сейчас они подвергаются очень серьезной цензуре", - говорит Лиза.

Ее видео удаляются и блокируются все чаще, потому что ужесточаются правила соцсети. Потому ей следует быть очень аккуратной, чтобы ее аккаунт не забанили или удалили. Аудитория у Лизы очень разная - по большей части это мужчины, но девушки тоже иногда подписываются. Начинающим тиктокерам Лиза рекомендует делать это регулярно и не опускать руки, даже если что-то не получается. В TikTok любое видео неожиданно может "взлететь", но неизвестно, когда это произойдет.

О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".