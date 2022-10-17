Рижанка Елизавета Кузика, известная в TikTok как Alishabai, в интервью для рубрики RUS TVNET "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ" рассказала, что ее фишка - это черный юмор или видео с сексуальным подтекстом. У Лизы есть высшее образование. Она получила специальность в сфере аудиовизуальных искусств и пробовала себя в режиссуре, но все изменила регистрация в TikTok...
Видео ⟩ От режиссера до автора контента для взрослых: Лиза, которая не боится "жестко" шутить
Как говорит сама Лиза, ее стиль - это черный юмор, шутки: "Я иногда разбавляю контент интеллектуальными видео. Но, как правило, что-то смешное и веселое заходит намного больше".
На данный момент около 30 тысяч. Самое просматриваемое видео у нее (таких было несколько) набрало один миллион с чем-то. Это были шутки на сексуальную тему. Преобладал черный юмор.
Лиза не скрывает, что если бы она не была такой провокационной, то у нее бы не росло число подписчиков. Она уверена, что в таком свете мало кто может себя выставить в Интернете.
"TikTok - это платформа, где каждый может себя найти и где проще всего стать популярным. Это схоже с выражением, что у каждого должно быть несколько минут славы. TikTok - это как раз то место, где можно эту славу найти", - говорит она.
О TikTok Лиза узнала, когда преподавала детям в лагере - она учила там снимать кино. TikTok тогда только пришел к нам в Латвию.
"В тот момент я подумала, что, наверное, я уже слишком старая для чего-то такого. Что это для совсем молодых. Как делать видео в TikTok, я не пойму", - признается Лиза.
Потом TikTok появился у ее друзей, они начали о нем говорить, чаще смотреть. Многие рассказывали, как это весело и смешно. Так это приложение скачала и Лиза. Впервые она попробовала что-то снимать вместе с подругой. У нее хорошо получилось, и появились первые просмотры и подписчики.
От большого количества уведомлений у Лизы возник энтузиазм и азарт. Да, первые ее ролики были о кино, какие-то интересные факты, но эти видео не так сильно залетали.
"Мне все время нравился какой-то такой черный юмор. Даже в кругу своих друзей у меня достаточно жесткие шутки, которые, может быть, не всем заходят. И я решила попробовать. Может быть, есть какие-то люди в Интернете, которые поддержат что-то подобное", - призналась Лиза.
Тогда в TikTok и стала появляться популярность. Впервые она ее почувствовала, когда ей стали писать сообщения в Instagram-аккаунте. Были те, кто просто общался, но были и желающие познакомиться:
"Как-то я с подругой возвращалась ночью из бара домой и ко мне подошел молодой человек и попросил со мной сфоткаться, потому что он видел меня в TikTok. Тогда я прям почувствовала себя такой маленькой звездой".
Родные и близкие к ее деятельности относятся по-разному. Кто-то поддерживает, а кто-то считает занятие Лизы полной чушью: "В принципе, я не обращаю на это внимание. Я продолжаю снимать, потому что мне нравится".
На своих видео в TikTok Лиза не зарабатывает. В какой-то момент у нее было много просмотров, в результате чего ей стали поступать предложения от рекламодателей. Тогда она решила отказаться, потому что не хотела начинать карьеру тиктокера именно с такого контента. Еще у девушки есть аккаунт в OnlyFans, и она этого совершенно не стесняется.
Лиза Кузика честно призналась, что за другими тиктокерами в Латвии она не следит и конкуренции не чувствует. Она видит, что ее чувство юмора отличается от других латвийских блогеров в TikTok.
"В моем случае самая большая трудность - это то, что я люблю достаточно жесткие шутки и черный юмор. Сейчас они подвергаются очень серьезной цензуре", - говорит Лиза.
Ее видео удаляются и блокируются все чаще, потому что ужесточаются правила соцсети. Потому ей следует быть очень аккуратной, чтобы ее аккаунт не забанили или удалили. Аудитория у Лизы очень разная - по большей части это мужчины, но девушки тоже иногда подписываются. Начинающим тиктокерам Лиза рекомендует делать это регулярно и не опускать руки, даже если что-то не получается. В TikTok любое видео неожиданно может "взлететь", но неизвестно, когда это произойдет.
О рубрике "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ"
Короткие веселые видеоролики, в которых люди танцуют или подпевают мелодиям популярных песен, делятся рецептами, развлекают или радуют тысячи и миллионы людей по всему миру. TikTok начал свое победное шествие и в Латвии, поэтому TVNET GRUPA представляет новую рубрику, в которую приглашает латвийских тиктокеров. Итак, "Знаменитости XXI века: ТИКТОКЕРЫ".
@alishabai Inst: alishabai #шутка #добро #позитив #хорошеенастроение #рек ♬ sonido original - PLUTTON ✨
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