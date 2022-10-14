Социально-коррекционное воспитательное учреждение Naukšēni было спешно ликвидировано. Органы местного самоуправления, которые обязаны обеспечивать социальную коррекцию бывших воспитанников, с этим не справляются. Это проявляется как в открытых, так и в закулисных разговорах. Тем временем Министерство образования и науки строит планы по созданию новой системы социальной коррекции, но ее контуры пока неясны, сообщает ReTV.
ReTV: Бывшие воспитанники Naukšēni воруют и бродяжничают
После ликвидации социально-коррекционного воспитательного учреждения Naukšēni бывшие ученики оказались в самоуправлениях, из которых их когда-то отправили в отдаленное учебное заведение в нынешнем Валмиерском крае. Самый громкий случай прозвучал в Добеле, где бывший воспитанник Naukšēni совершал кражи и не думал о встречи с опекунами. Однако и в других муниципальных образованиях с этими детьми не все просто.
Валентина Горбунова, заместитель главы Государственной инспекции по защите прав детей говорит: "Есть дети, которые отсутствуют более или менее длительное время, то есть не находятся в установленном для них месте жительства. Есть подростки, которые, к сожалению, совершили новые правонарушения".
После закрытия Naukšēni трое молодых людей вернулись в учреждение внесемейного ухода в Риге, но его руководитель подчеркивает, что это место для них не подходит, у него другие функции.
Директор кризисного центра для детей и молодежи Каспарс Ясинкевич говорит: "Каждый ребенок - а у нас в данном случае трое детей - разные. Ясно, что есть разный успех с ними".
Аналогичным образом высказываются и представители других самоуправлений, которые не хотят публично говорить о воспитанниках из Naukšēni, перешедших под их ответственность, но без камеры говорят, что наших сил недостаточно для этих молодых людей. Недаром они попали в специальную исправительную школу; это свидетельствует о том, что ресурс социальных служб в их случае был исчерпан.
Инспекция же склоняется к тому, что идеологически более правильным является перевоспитание детей ближе к месту жительства.
Валентина Горбунова: "Учреждение было только одно, так что это не было проблемой для каждого конкретного муниципалитета, но рано или поздно эти молодые люди все равно вернутся в свой муниципалитет, работу с ними нужно продолжать в любом случае".
Единодушно соглашаясь с тем, что модель Naukšēni далека от идеала, представители органов местного самоуправления также единодушно соглашаются с тем, что закрытие школы было поспешным
Представитель Министерства образования и науки Янис Озолс подчеркивает: "Мы должны смотреть не на то, как хорошо себя чувствует самоуправление, а на то, что лучше для этих детей. И для этих детей нынешняя ситуация, наверное, лучше, чем в Naukšēni.
Скажу больше - возможно, закрытие Naukšēni даже запоздало, а не было поспешным".
Как сообщалось, в связи с нарушением прав детей IZM приняло решение отстранить от должности директора Naukšēni Дидзиса Чакурса.
Сигналы о возможных нарушениях поступали от воспитанников Naukšēni, которые указали на физическое и эмоциональное насилие со стороны сотрудников и преподавателей учреждения.
Напомним, в начале ноября прошлого года в связи с установленными нарушениями прав детей в учреждении социальной коррекции Naukšēni в отношении восьми учителей было возбуждено 11 административных дел.
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