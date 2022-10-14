ReTV: Бывшие воспитанники Naukšēni воруют и бродяжничают

После ликвидации социально-коррекционного воспитательного учреждения Naukšēni бывшие ученики оказались в самоуправлениях, из которых их когда-то отправили в отдаленное учебное заведение в нынешнем Валмиерском крае. Самый громкий случай прозвучал в Добеле, где бывший воспитанник Naukšēni совершал кражи и не думал о встречи с опекунами. Однако и в других муниципальных образованиях с этими детьми не все просто.

Валентина Горбунова, заместитель главы Государственной инспекции по защите прав детей говорит: "Есть дети, которые отсутствуют более или менее длительное время, то есть не находятся в установленном для них месте жительства. Есть подростки, которые, к сожалению, совершили новые правонарушения".

После закрытия Naukšēni трое молодых людей вернулись в учреждение внесемейного ухода в Риге, но его руководитель подчеркивает, что это место для них не подходит, у него другие функции.

Директор кризисного центра для детей и молодежи Каспарс Ясинкевич говорит: "Каждый ребенок - а у нас в данном случае трое детей - разные. Ясно, что есть разный успех с ними".