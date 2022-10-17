VDD: дело против Линдермана о поддержке преступлений России передано в прокуратуру

В ходе расследования было установлено, что лицо получало финансовое вознаграждение за создание контента, соответствующего интересам Кремля.

С момента вторжения России на Украину VDD возбудила в общей сложности 26 уголовных дел и приняла четыре уголовных дела от Государственной полиции в связи с деятельностью в поддержку российской агрессии.

По семи из указанных уголовных производств VDD завершила досудебное расследование и направила материалы в прокуратуру.

Уже сообщалось, что в июне суд заключил Линдермана под стражу, но недавно его отпустили под залог в размере 6000 евро.

VDD установила и дополнительные ограничения - запрет на встречи и переписку с различными лицами, за исключением защитника.

Линдерман ранее уже бывал арестован. В 2018 году его задержали в связи с организованным Русским союзом Латвии митингом против постепенного перехода на латышский язык обучения в общеобразовательных учреждениях. Уголовный процесс был начат "для предотвращения возможной попытки под прикрытием якобы законной деятельности осуществить противоправную деятельность или для достижения противоправной цели". Затем это дело было закрыто.

Из-за прокремлевской позиции Линдермана он уже несколько лет находится под наблюдением спецслужб.