Лобода жертвует миллион на восстановление домов в Ирпене

В каждом доме артистка побывала лично еще в начале лета - в многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также в многоэтажном комплексе "Грин Сайд", где уже начались восстановительные работы.

"Вместо миллиона алых роз - миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание - мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи как можно скорее собрались за своим большим и мирным столом…" - поделилась Лобода.