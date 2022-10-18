18 октября 2022 года 40-й день рождения отмечает певица, телеведущая и автор песен Светлана Лобода. В свой юбилей певица сделала весомое пожертвование - перевела один миллион гривен (около 27,9 тыс. евро) на восстановление трёх разрушенных многоэтажных домов в городе Ирпень.
Лобода жертвует миллион на восстановление домов в Ирпене
В каждом доме артистка побывала лично еще в начале лета - в многоэтажных домах на улице Степановская и на улице Высокая, а также в многоэтажном комплексе "Грин Сайд", где уже начались восстановительные работы.
О таком решении Светлана сообщила в своих социальных сетях:
"Вместо миллиона алых роз - миллион гривен на восстановление домов… Сегодня для меня особенный день, день, который стал началом моей жизни. День заветных желаний и день их исполнения. Как и у всех украинцев, у меня только одно желание - мир в нашей родной Украине. Желание, которое непременно и очень скоро сбудется! Сегодня я отмечаю свой день рождения в кругу семьи и очень хочу, чтобы каждый украинец, который потерял свой дом, снова его обрел. Чтобы эти семьи как можно скорее собрались за своим большим и мирным столом…" - поделилась Лобода.
При этом звезда отметила, что миллион гривен - только часть необходимых средств, ведь общий бюджет на работы по восстановлению крыш и укреплению фасадов - четыре миллиона гривен.
Поэтому фонд DUSHA, с которым сотрудничает Светлана Лобода, открывает сбор на недостающую сумму для всех, кто хочет присоединиться.
"Ваша помощь будет лучшим подарком для меня в день рождения. Знаю, что вместе мы сможем все! Главное - жизни людей, а дома мы отстроим!" - отметила певица.
Если вы хотите также присоединиться и поддержать инициативу Светланы в ее день рождения, это можно сделать, перейдя по ссылке.
Напомним, что после начала войны в Украине Светлана Лобода покинула Россию и приняла решение перебраться в Латвию вместе с детьми.
Из-за резкой критики российской власти, а также поддержки Украины ей запретили въезд в Россию на 50 лет.
Певица активно выступает вне России и дает много концертов. "Я принимаю решение возобновить концертную деятельность, делать то, что у меня лучше всего получается. Это даст мне возможность и дальше продолжать помогать своей стране и каждому, кто обратился в LOBODA Help Center", - сообщила Светлана.
Концерт Лободы 14 августа на Андрейсале (Рига) был одним из самых ярких за все время.
Видео: Концерты Светланы Лободы
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