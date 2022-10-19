Звезда "Фантастических тварей" может сесть в тюрьму на 26 лет

Сам Эзра заявил, что он невиновен, несмотря на то, что у полиции есть записи с камер видеонаблюдения.

17 октября прошло судебное заседание по данному делу. Миллеру запретили приближаться к недвижимости потерпевшего. По информации СМИ,

максимальный срок, который грозит актеру - 26 лет тюрьмы. Он складывается из 1 года за мелкую кражу (стоимость украденного меньше 900 долларов) и 25 лет за кражу со взломом.

Следующее судебное заседание по делу пройдет только в 2023 году - 13 января.

Эзре Миллеру принесло известность участие в фильмах "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари". Актер не раз имел проблемы с законом. Например, он был арестован за хулиганство в караоке-баре на Гавайях весной этого года.

Ранее RUS TVNET писал, что в 2012 году актер совершил каминг-аут как квир-человек и заявил, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Постепенно благодаря своей смелости он стал считаться квир-иконой, а его имя обросло скандалами.

Эзра Миллер ранее уже обвинялся в харассменте, развращении несовершеннолетней и даже в похищении человека.