Актер Эзра Миллер, известный по съемкам во франшизе "Фантастических тварей", предстал перед судом в штате Вермонт. Его обвиняют в том, что 1 мая он проник в чужой дом и украл несколько бутылок алкоголя. Об этом сообщает The Guardian.
Звезда "Фантастических тварей" может сесть в тюрьму на 26 лет
Сам Эзра заявил, что он невиновен, несмотря на то, что у полиции есть записи с камер видеонаблюдения.
17 октября прошло судебное заседание по данному делу. Миллеру запретили приближаться к недвижимости потерпевшего. По информации СМИ,
максимальный срок, который грозит актеру - 26 лет тюрьмы. Он складывается из 1 года за мелкую кражу (стоимость украденного меньше 900 долларов) и 25 лет за кражу со взломом.
Следующее судебное заседание по делу пройдет только в 2023 году - 13 января.
Эзре Миллеру принесло известность участие в фильмах "Отряд самоубийц", "Флэш" и "Фантастические твари". Актер не раз имел проблемы с законом. Например, он был арестован за хулиганство в караоке-баре на Гавайях весной этого года.
Ранее RUS TVNET писал, что в 2012 году актер совершил каминг-аут как квир-человек и заявил, что не считает себя ни мужчиной, ни женщиной. Постепенно благодаря своей смелости он стал считаться квир-иконой, а его имя обросло скандалами.
Эзра Миллер ранее уже обвинялся в харассменте, развращении несовершеннолетней и даже в похищении человека.
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