Каждое воскресенье в рубрике "Звездные страсти" RUS TVNET обозревает самые громкие слухи недели из мира шоу-бизнеса. На этот раз речь пойдет о Максиме Галкине и Светлане Лободе.
Галкин стал банкротом, а у Лободы финансовые проблемы?
Максим Галкин стал банкротом?
Слухи о банкротстве Максима Галкина появились на днях в прокремлевской прессе. Дело в том, что артист объявляя каждый свой новый концерт, рассказывает о том, с каким грандиозным успехом распродаются билеты. Он благодарит зрителей и город, в котором он побывал.
Недавно Максим Галкин представил даты нового тура в США. Оказалось, что до выступления еще полгода, но ему уже приходится объявлять о дополнительных концертах, потому что на основную программу все билеты разошлись мгновенно. "Хочу поблагодарить американскую публику за такой интерес к моим концертам. Мы сейчас ищем даты для дополнительных выступлений", - заявил он.
Портал Popcake.tv ссылается на россиян, которые не верят в такой ажиотаж вокруг концертов Максима Галкина. Есть версии, что это лишь самореклама. На самом деле комик якобы в бедственном финансовом положении. По версии Teleprogramma.pro в США даже не догадываются, кто такой Максим Галкин.
Ранее российский юморист, шоумен и телеведущий на своей странице в соцсетях рассказал, что в марте 2023 года у него состоится большой тур по городам США. Одним из городов будет Санкт-Петербург, который находится в штате Флорида: "Возможно, я окажусь первым артистом, который давал концерты в нашем родном Санкт-Петербурге в Ленинградской области, и вот такой своеобразный мост дружбы в Соединенные Штаты Америки".
Максим объяснил, что к нему обращались с просьбами выступить в тех американских городах, в которых он еще ранее не был. В большом туре по США заявлены такие города, как Хьюстон, Даллас, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Денвер, Майами, Сиэтл, Лос-Анджелес и другие.
У Светланы Лободы начались проблемы с заработком?
Напомним, с начала войны в Украине Светлана Лобода перебралась из России в Латвию. Звезда оставила в стране все свое имущество. Теперь она старается строить карьеру в США. Артистка объявила гастроли по городам Европы. Однако, по слухам, они проходят не с такими аншлагами, как в России.
Продюсер Сергей Лавров рассказал, что ждет звезду в будущем. Он отметил, что у Светланы уже якобы начались большие проблемы. Ее изредка приглашают на какие-то корпоративы, однако их не так много. Сергей убежден, что совсем скоро Светлану забудут, и она "будет петь в ресторанах Америки", передает портал Popcake.tv.
Ранее украинская певица Светлана Лобода, проживающая сейчас в Латвии, дала большое интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказала о том, как ее жизнь изменилась после 24 февраля, о родных в Украине, любви к Юрмале, Алле Пугачевой, отказе от карьеры в РФ, а также объяснила, почему продолжает говорить на русском языке.
Галерея: концерт Светланы Лободы в Риге
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