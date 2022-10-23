Галкин стал банкротом, а у Лободы финансовые проблемы?

Максим объяснил, что к нему обращались с просьбами выступить в тех американских городах, в которых он еще ранее не был. В большом туре по США заявлены такие города, как Хьюстон, Даллас, Филадельфия, Бостон, Нью-Йорк, Денвер, Майами, Сиэтл, Лос-Анджелес и другие.

Максим Галкин Фото: instagram.com/maxgalkinru

У Светланы Лободы начались проблемы с заработком?

Напомним, с начала войны в Украине Светлана Лобода перебралась из России в Латвию. Звезда оставила в стране все свое имущество. Теперь она старается строить карьеру в США. Артистка объявила гастроли по городам Европы. Однако, по слухам, они проходят не с такими аншлагами, как в России.

Продюсер Сергей Лавров рассказал, что ждет звезду в будущем. Он отметил, что у Светланы уже якобы начались большие проблемы. Ее изредка приглашают на какие-то корпоративы, однако их не так много. Сергей убежден, что совсем скоро Светлану забудут, и она "будет петь в ресторанах Америки", передает портал Popcake.tv.

Ранее украинская певица Светлана Лобода, проживающая сейчас в Латвии, дала большое интервью Катерине Гордеевой, в котором рассказала о том, как ее жизнь изменилась после 24 февраля, о родных в Украине, любви к Юрмале, Алле Пугачевой, отказе от карьеры в РФ, а также объяснила, почему продолжает говорить на русском языке.

Галерея: концерт Светланы Лободы в Риге