Аркадий Юдин, арестованный этим летом по делу об убийстве администратора неплатежеспособности и адвоката Мартиньша Бункуса, после нескольких месяцев заключения освобожден из-под стражи, сообщает агентство LETA.
Освобожден из-под стражи один из подозреваемых в деле об убийстве Бункуса
Юдина задержали в августе, а освободили из-под стражи в начале октября.
В отделе по связям с общественностью Государственной полиции комментариев агентству LETA не предоставили. Адвокат Юдина Арис Бочс сообщил агентству LETA, что вопрос о залоге до суда не дошел, но и он не смог дать дальнейших комментариев.
Согласно данным Firmas.lv, Юдин 1970 г. рожд. является совладельцем двух предприятий, но активную деятельность они не ведут.
Юдин и Светлана Смирнова являются выгодополучателями предприятия A.V.V., деятельность которого связана с управлением недвижимостью. Президентом этой компании с 1991 по 1998 год был осужденный по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин, которого в марте этого года застрелили в Плявниеках. LTV сообщает, что, помимо Валягина, учредителями предприятия были также Олег Смирнов и Александр Кисель, которые были связаны с криминальным авторитетом Харитоновым.
Вместе с Денисом Кузиным Юдин является владельцем компании DNS Group, которая работает в сфере оптовой торговли табачными изделиями и морского и прибрежного транспорта.
По неофициальным данным, последние годы Юдин был телохранителем и водителем Валягина.
Летом в связи с убийством Бункуса был задержан и гражданин России. Также под стражей остаются бизнесмены Михаил Ульман и Александр Бабенко.
24 мая Госполиция заявила, что ей удалось установить цепочку лиц, причастных к убийству Бункуса, от заказчика до организатора и исполнителя. Задержаны несколько человек, в том числе исполнитель и заказчик.
В настоящее время дело переквалифицировано в статью Уголовного закона об убийстве при отягчающих обстоятельствах, совершенном организованной группой. Такое преступление наказывается пожизненным лишением свободы или лишением свободы на срок от 15 до 20 лет.
Ульман и Бабенко были деловыми партнерами. Представители семьи Бункуса ранее упоминали имя Ульмана в контексте убийства, а сам Бункус обращался в полицию в 2016 году из-за угроз убийства, но дело было закрыто.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!