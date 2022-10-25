Освобожден из-под стражи один из подозреваемых в деле об убийстве Бункуса

Юдина задержали в августе, а освободили из-под стражи в начале октября.

В отделе по связям с общественностью Государственной полиции комментариев агентству LETA не предоставили. Адвокат Юдина Арис Бочс сообщил агентству LETA, что вопрос о залоге до суда не дошел, но и он не смог дать дальнейших комментариев.

Согласно данным Firmas.lv, Юдин 1970 г. рожд. является совладельцем двух предприятий, но активную деятельность они не ведут.

Юдин и Светлана Смирнова являются выгодополучателями предприятия A.V.V., деятельность которого связана с управлением недвижимостью. Президентом этой компании с 1991 по 1998 год был осужденный по делу группировки Ивана Харитонова Геннадий Валягин, которого в марте этого года застрелили в Плявниеках. LTV сообщает, что, помимо Валягина, учредителями предприятия были также Олег Смирнов и Александр Кисель, которые были связаны с криминальным авторитетом Харитоновым.

Вместе с Денисом Кузиным Юдин является владельцем компании DNS Group, которая работает в сфере оптовой торговли табачными изделиями и морского и прибрежного транспорта.