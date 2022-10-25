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Почти 150 вакансий: состоится 11-я биржа труда для украинских беженцев

rus.tvnet.lv/LETA
Почти 150 вакансий: состоится 11-я биржа труда для украинских беженцев
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Центр поддержки украинских беженцев в Риге
Центр поддержки украинских беженцев в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

В Рижском центре поддержки жителей Украины состоится 11-я биржа труда, сообщили агентству LETA в столичном самоуправлении.

В четверг, 27 октября, с 12:00 до 14:00 в Рижском центре поддержки жителей Украины (ул. Амату, 4) 11 предприятий предложат украинским беженцам почти 150 вакансий в различных отраслях.

Возможности работы предложат сеть ресторанов быстрого питания KFC, предприятие по производству продуктов питания Orkla, печатное и швейное предприятие Printful, 1-я Рижская городская больница и др.

В предыдущих биржах труда приняли участие более 70 предприятий, которые предложили украинским беженцам около 3000 вакансий. В настоящее время в этих компаниях работает более 400 украинцев.

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