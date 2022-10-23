В 2023 году на помощь украинским беженцам Латвия выделит более 200 млн евро

Министерство внутренних дел (МВД) представило ответственным министерствам для согласования план мер по оказанию поддержки жителям Украины в Латвии в 2023 году.

На данный момент персональный код присвоен 41 575 жителям Украины.

Им выдано 35 277 долгосрочных виз D и временных видов на жительство. Через муниципальные комиссии по гражданской обороне расселено 12 595 жителей Украины.

Временная защита прекращена в отношении 1996 украинцев в связи с выездом лица в Украину или другую страну либо в результате углубленной проверки установлено, что лицо не является гражданским жителем Украины в понимании закона о поддержке гражданских лиц Украины.

Таким образом, в Латвии продолжает проживать большое количество мирных жителей Украины, нуждающихся в помощи.

План определяет меры, которые должны быть реализованы государственными учреждениями, муниципалитетами, неправительственными организациями и предприятиями, а также ресурсы, которые будут задействованы, чтобы принимать, размещать и оказывать социальную поддержку беженцам, которые уже прибыли в Латвию с начала войны, а также тем жителям Украины, которые еще могут прибыть в Латвию, спасаясь от войны.

Беженцам предоставляется право на пребывание в Латвии, право на трудоустройство, средства на содержание в установленном законом размере, право на образование, а также гарантируется обеспечение личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, въезжающих в Латвию без сопровождения родителей.

Размер возможной поддержки граждан Украины на одного человека разработан в соответствии с основным принципом, что объем услуг/поддержки, предоставляемых гражданским жителям Украины, не превышает объем поддержки, доступный гражданам Латвии.

Общая стоимость плана мер составляет 214,976 млн евро, 9,704 млн евро планируется изыскать в иностранных финансовых инструментах. Расчеты носят ориентировочный характер.