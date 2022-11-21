Латвия в последнее время внесла много разных поправок в свои иммиграционные правила - отменила "золотые визы", сузила возможности получения временного вида на жительство для определенных групп россиян и белорусов, а также обратила внимание на тех, кто сменил латвийский паспорт на российский. RUS TVNET изучает, повлияла ли эта волна изменений на получение постоянного вида на жительство (далее в тексте - ПМЖ) в Латвии?
Получение ПМЖ в Латвии: что изменилось для граждан России и Беларуси?
Как получить ПМЖ в Латвии?
В Латвии претендовать на получение ПМЖ может:
1. Несовершеннолетний ребенок гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или иностранца, получившего постоянный вид на жительство в стране;
2. Супруг (а также его ребенок) гражданина Латвии, или негражданина Латвии, или иностранца, получившего постоянный вид на жительство в стране*;
3. Родители граждан Латвии или неграждан Латвии и их супруги*;
4. Иностранец, который был гражданином Латвии на 17 июня 1940 года или один из родителей которого является гражданином Латвии и который переехал на постоянное жительство в Латвию*;
5. Иностранец, который непрерывно проживал в Латвийской Республике с разрешением на временное проживание не менее пяти лет до истечения срока действия последнего разрешения на временное проживание*;
6. Иностранец, получивший статус беженца, и члены его семьи;
7. Иностранец, один из родственников которого по прямой линии является латышом или ливом;
8. Иностранец, который согласно Закону о репатриации является членом семьи репатрианта.
* Стоит отметить, что в этих случаях иностранец имеет право на получение постоянного ВНЖ, если он владеет государственным языком. Необходимая категория - А2.
Это 2-я степень основного уровня знания языка. Она предусматривает, что лицо умеет общаться простыми предложениями на известные ему бытовые и профессиональные темы, читает и понимает простые тексты о жизни и работе, умеет заполнять стандартные документы (например, бланки, счета-фактуры, квитанции), умеет писать короткие тексты личного содержания, четко воспринимает и понимает в естественном темпе устные тексты небольшого объема, связанные с работой и бытом, сказано в законе "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком".
В законе также предусмотрены исключения для тех, кому не надо сдавать экзамен на знание латышского языка.
В пунктах 2, 3 и 4 иностранец может запросить постоянный вид на жительство, если он непрерывно проживал в Латвийской Республике со временным ВНЖ не менее пяти лет до истечения срока действия последнего разрешения на временное проживание. Пребывание в Латвийской Республике признается непрерывным, если отсутствие в стране в указанный период не превышает шести месяцев подряд или в сумме не превышает одного года. Уважительные причины отсутствия в стране также допускаются. Они перечислены в Законе об иммиграции.
ПМЖ в Латвии необходимо продлевать или, как сказано в Законе об иммиграции, регистрировать каждые 5 лет. Для этого нужно подать необходимые документы в PMLP.
Как можно потерять ПМЖ в Латвии?
Гражданам РФ и РБ могут аннулировать ПМЖ на тех же основаниях, которые применяются к любым другим гражданам третьих стран. Постоянный вид на жительство могут аннулировать, если:
- иностранец предоставил ложные сведения;
- иностранец включен в список лиц, въезд которых в Латвийскую Республику запрещен;
- иностранец приговором суда признан виновным в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления в Латвийской Республике;
- иностранец непрерывно находится за пределами Латвийской Республики более 12 месяцев, за исключением случая, когда об отсутствии сообщается в установленном Кабинетом министров порядке и имеется документально уважительная причина;
- иностранец выезжает или выехал на постоянное жительство в другое государство;
- есть основания полагать, что установленное усыновление является фиктивным и сделано для того, чтобы иностранец мог получить вид на жительство в Латвийской Республике;
- иностранец утратил статус беженца или репатрианта либо он был отнят;
- иностранец является членом семьи лица, утратившего статус беженца или репатрианта;
- иностранцу присвоен статус постоянного жителя Европейского союза в Латвийской Республике;
- иностранец приобрел гражданство Латвии;
- иностранец не представил документы для оформления вида на жительство в течение шести месяцев с даты регистрации разрешения;
- компетентные государственные органы предоставили информацию, которая является основанием для запрета пребывания иностранца в Латвийской Республике или на территории другого государства-участника Шенгенского соглашения;
- компетентными государственными органами установлено, что иностранец публично прославлял, отрицал или оправдывал геноцид, преступление против человечности, преступление против мира, военное преступление, оказывал значительную финансовую, материальную, пропагандистскую, технологическую или иную поддержку лицам или странам, подрывающим или угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических стран или конституционному строю, или иностранец сам совершил такое деяние или иным образом действовал вопреки интересам национальной безопасности или общественного порядка и безопасности.
Что поменялось для граждан РФ и РБ?
В порядке получения постоянного вида на жительство для граждан России и Беларуси изменений нет, за исключением поправок о знании латышского языка, которые вступили в силу в конце сентября. Теперь гражданам Российской Федерации, которые ранее были гражданами или негражданами Латвии и которые находятся в Латвии с постоянным видом на жительство, придется предоставить в Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) документ, который подтверждает знание латышского языка. Этот документ необходимо предоставить до 1 сентября 2023 года. Подробнее о новых поправках здесь:
На 3 ноября в Латвии зарегистрировано 37 168 постоянных ВНЖ у граждан РФ и 1682 постоянных ВНЖ у граждан РБ, сообщила RUS TVNET представитель Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
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