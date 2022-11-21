Получение ПМЖ в Латвии: что изменилось для граждан России и Беларуси?

Это 2-я степень основного уровня знания языка. Она предусматривает, что лицо умеет общаться простыми предложениями на известные ему бытовые и профессиональные темы, читает и понимает простые тексты о жизни и работе, умеет заполнять стандартные документы (например, бланки, счета-фактуры, квитанции), умеет писать короткие тексты личного содержания, четко воспринимает и понимает в естественном темпе устные тексты небольшого объема, связанные с работой и бытом, сказано в законе "Об объеме знания государственного языка и порядке проверки владения государственным языком".

В законе также предусмотрены исключения для тех, кому не надо сдавать экзамен на знание латышского языка.

В пунктах 2, 3 и 4 иностранец может запросить постоянный вид на жительство, если он непрерывно проживал в Латвийской Республике со временным ВНЖ не менее пяти лет до истечения срока действия последнего разрешения на временное проживание. Пребывание в Латвийской Республике признается непрерывным, если отсутствие в стране в указанный период не превышает шести месяцев подряд или в сумме не превышает одного года. Уважительные причины отсутствия в стране также допускаются. Они перечислены в Законе об иммиграции.

ПМЖ в Латвии необходимо продлевать или, как сказано в Законе об иммиграции, регистрировать каждые 5 лет. Для этого нужно подать необходимые документы в PMLP.

Как можно потерять ПМЖ в Латвии?