Стилист Жанна Дубска назвала наиболее распространенные ошибки в стиле латвийцев

"Латыши действительно стильно одеваются. Конечно, нужно смотреть на то, с кем мы себя сравниваем. Если сравнивать с европейскими провинциями, то мы бесспорно стильнее. Однако если с Меккой моды, как Париж или Рим, - там на улицах наверняка есть гораздо более смелые и ярко одетые люди.

Латыши немного робкие, скромные, поэтому яркие личности, смело выделяющиеся из толпы, здесь редкость.

Однако латвийские женщины определенно думают о цветах, о том, что им идет, а что нет. Поэтому, на мой взгляд, мода Риги гораздо более стильная, чем, например, парижская. В свою очередь, на улицах Стамбула вы увидите больше секса, чем в Риге, потому что, как и северные европейцы, мы одеваемся менее кричаще. Если оценивать стиль рижанок, то я бы сказала, что мы умеренные - немного сексуальные, но не слишком. Мы стараемся быть элегантными, но иногда не задумываемся о деталях.

Мы хотим быть стильными, но боимся оригинальности. Пытаемся найти изюминку, но боимся, что ее увидят другие", - не без доли юмора говорит стилист Жанна Дубска.

Ошибки, которые мы чаще всего допускаем, выбирая одежду

Жанна Дубска подчеркивает, что латвийские женщины, как и женщины из других уголков мира, одеваются слишком функционально - удобство важнее стиля. Забываются и цвета в одежде. Однако они действительно обладают великой силой - цвета способны поднять настроение, выразить определенные взгляды и посыл, выделить личность из толпы. Также они не всегда должны быть яркими, но точно не темными или мрачными.

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