Тимати - Собчак: "Ждали, когда ты оступишься, чтобы можно было наказать"

29 октября Тимати в Instagram-сторис прокомментировал ситуацию вокруг журналистки Ксении Собчак. Он призвал знаменитость задуматься и назвал в качестве причины ненависти людей к ней чувство безнаказанности.

Фото: instagram/timatiofficial/

Тимати указал, что Ксения Собчак давно своими действиями перечеркнула все теплые воспоминания, что их связывали.

"Скольких людей ты "ушатала" в эфире и за его пределами. Надменно топтала, набирая рейтинг. Любая тема, любая история, любая фамилия. Хочешь - играешь в оппозицию, хочешь - в президенты. Вообще делаешь, что хочешь, почему? Потому что уверена, что в самой сложной ситуации тебе никогда ничего не будет", - заметил артист.

Фото: instagram/timatiofficial/

"А может пора задуматься перед тем как искренне удивляться травле и такому шквалу ликования индустрии о том, почему так происходит? Ведь дело не в принадлежности к тусовкам - гораздо проще. Может, если бы ты не считала 90% индустрии говном, а себя королевной на всем этом сером фоне, то и люди в целом отнеслись бы к тебе с сочувствием и пониманием", - спросил он Ксению.

Он подчеркнул, что в шоу-бизнесе Собчак никто не любил. Все просто ждали, когда Ксения оступится, чтобы ее наказать.

Фото: instagram/timatiofficial/

Галерея: Обращение Тимати

Напомним, 24 октября по обвинению в вымогательстве через Telegram-каналы были задержаны коммерческий директор журналистки и телеведущей Ксении Собчак Кирилл Суханов и экс-главред Tatler Ариан Романовский. 26 октября в подмосковном доме Собчак прошли обыски. Сама знаменитость уехала из России в Литву через Беларусь по израильскому паспорту. В МВД РФ сообщили, что журналистка не уведомляла о получении гражданства Израиля, хотя закон к этому обязывает. Теперь Ксении Собчак грозит штраф до 200 тысяч рублей (около 3,2 тысячи евро) или 400 часов исправительных работ.