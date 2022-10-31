Жители Латвии стали меньше потреблять природный газ

Всего за девять месяцев 2022 года в Латвии было потреблено 5 862 тераватт-часа (ТВт/ч) природного газа.

В том числе в сентябре потребление природного газа снизилось на 49,3% по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года, составив 374 064 мегаватт-часа (МВт/ч).

Обобщенные данные также показывают, что август этого года был единственным месяцем, когда потребление природного газа увеличилось по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года. В августе в Латвии было потреблено 432 157 МВт/ч природного газа, что на 27,2% больше, чем в августе прошлого года.

При этом наибольшее снижение в процентах по сравнению с соответствующим месяцем прошлого года зафиксировано в июле текущего года, когда потребление природного газа снизилось на 66,8%, или в три раза, и составило 201 702 МВт/ч. Значительное снижение также было зафиксировано в июне, когда было потреблено 201 495 МВт/ч природного газа, что на 58,1%, или в 2,4 раза меньше, чем в июне 2021 года.

В январе этого года в Латвии было потреблено 1,535 ТВт/ч природного газа, что на 20,8% меньше, чем в январе 2021 года, в феврале потребление природного газа составило 1,097 ТВт/ч, что на 42,3% меньше, чем в соответствующем месяце прошлого года, и в марте - 1,015 ТВт/ч, что на 30% меньше.

В апреле потребление природного газа в Латвии составило 672 447 МВт/ч, что на 21,2% меньше, чем в апреле прошлого года, а в мае природного газа было потреблено в количестве 333 096 МВт/ч, что на 32,6% меньше, чем в соответствующем месяце 2021 года.

В прошлом году общее потребление природного газа в Латвии составило 12,707 ТВт/ч, в том числе 8,803 ТВт/ч за девять месяцев.