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Кайминьш получил награду: "Это было для меня неожиданностью"

rus.tvnet.lv
Кайминьш получил награду: "Это было для меня неожиданностью"
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Актер и депутат Сейма Артус Кайминьш
Актер и депутат Сейма Артус Кайминьш Фото: Facebook/ Artuss Kaimins

Актер и действующий депутат Сейма Артус Кайминьш опубликовал в социальных сетях фотографию, где видно, что он получил медаль президента за сотрудничество в 13-м Сейме и уходящем правительстве.

В понедельник, 31 октября, президент Эгил Левитс вручил медали президента нескольким политикам за сотрудничество в 13-м Сейме и уходящем правительстве.

Медали также получили министр юстиции Янис Борданс, министр обороны Артис Парбрикс и депутат Сейма Юрис Пуце.

В канцелярии президента отмечают, что медали получены за сотрудничество в 13-м Сейме и уходящем правительстве.

Рядом с опубликованным фото Кайминьш написал: "Сегодня меня пригласили во дворец для вручения медали президента Латвии. Для меня это было неожиданностью. Служить Латвии - большая честь".

RUS TVNET уже сообщал, что Артус Кайминьш не участвовал в выборах в Сейм. Однако ранее он подчеркивал, что не исключает возможности возвращения в политику.

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