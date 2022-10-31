Кайминьш получил награду: "Это было для меня неожиданностью"

В понедельник, 31 октября, президент Эгил Левитс вручил медали президента нескольким политикам за сотрудничество в 13-м Сейме и уходящем правительстве.

Медали также получили министр юстиции Янис Борданс, министр обороны Артис Парбрикс и депутат Сейма Юрис Пуце.

В канцелярии президента отмечают, что медали получены за сотрудничество в 13-м Сейме и уходящем правительстве.

Рядом с опубликованным фото Кайминьш написал: "Сегодня меня пригласили во дворец для вручения медали президента Латвии. Для меня это было неожиданностью. Служить Латвии - большая честь".

RUS TVNET уже сообщал, что Артус Кайминьш не участвовал в выборах в Сейм. Однако ранее он подчеркивал, что не исключает возможности возвращения в политику.