Ученые обнаружили под Антарктидой реку протяженностью около 460 километров, сообщает портал Science Alert.
Ученые обнаружили огромную реку под Антарктидой
Эксперты говорят, что недавно обнаруженная река и ее ответвления могли существенно повлиять на ледник и таяние льда.
Исследователи использовали бортовые радиолокационные исследования, которые можно использовать для изучения льда, а также для моделирования течения воды.
"В регионе, где проводилось это исследование, достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря на 4,3 метра", - говорит гляциолог Мартин Зигерт.
"Из спутниковых измерений мы знаем, какие регионы Антарктиды теряют лед и сколько, но мы не обязательно знаем, почему. Это открытие может быть недостающим звеном в наших моделях. Мы можем сильно недооценивать скорость таяния системы, не принимая во внимание влияние этих речных систем", - добавил он.
Ученые давно установили, что подо льдом течет вода. Новое исследование предполагает, что у основания антарктического ледяного щита происходит достаточное таяние, чтобы образовались реки.
Эти каналы пресной воды под высоким давлением, в свою очередь, могут ускорить процесс таяния льда, поскольку основание ледника становится менее стабильным там, где оно встречается с морем.
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