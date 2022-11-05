Ученые обнаружили огромную реку под Антарктидой

Эксперты говорят, что недавно обнаруженная река и ее ответвления могли существенно повлиять на ледник и таяние льда.

Исследователи использовали бортовые радиолокационные исследования, которые можно использовать для изучения льда, а также для моделирования течения воды.

"В регионе, где проводилось это исследование, достаточно льда, чтобы поднять глобальный уровень моря на 4,3 метра", - говорит гляциолог Мартин Зигерт.

"Из спутниковых измерений мы знаем, какие регионы Антарктиды теряют лед и сколько, но мы не обязательно знаем, почему. Это открытие может быть недостающим звеном в наших моделях. Мы можем сильно недооценивать скорость таяния системы, не принимая во внимание влияние этих речных систем", - добавил он.

Ученые давно установили, что подо льдом течет вода. Новое исследование предполагает, что у основания антарктического ледяного щита происходит достаточное таяние, чтобы образовались реки.

Эти каналы пресной воды под высоким давлением, в свою очередь, могут ускорить процесс таяния льда, поскольку основание ледника становится менее стабильным там, где оно встречается с морем.