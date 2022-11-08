Фото ⟩ Полиция ищет свидетелей трагической аварии под Салдусом

Водитель и пассажиры автомобиля BMW с травмами доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины аварии.

Государственная полиция просит отозваться свидетелей аварии, которые могут предоставить полезную информацию для расследования.

Свидетелей просят звонить в полицию в будние дни с 8:00 до 16:30 по телефону 63802332 или по телефону 110 в любое время.