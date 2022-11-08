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Фото ⟩ Полиция ищет свидетелей трагической аварии под Салдусом

rus.tvnet.lv
Полиция ищет свидетелей трагической аварии под Салдусом
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Авария под Салдусом
Авария под Салдусом Фото: Facebook/Sadursme.lv

В субботу, 5 ноября, на 100-м километре Лиепайского шоссе недалеко от Салдуса произошло столкновение автомобиля BMW X5 и грузового фургона Renault, в результате которого водитель Renault погиб, а водитель и пассажир BMW X5 получили травмы.

Водитель и пассажиры автомобиля BMW с травмами доставлены в медицинское учреждение. Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту происшествия, выясняются точные причины аварии.

Государственная полиция просит отозваться свидетелей аварии, которые  могут предоставить полезную информацию для расследования.

Свидетелей просят звонить в полицию в будние дни с 8:00 до 16:30 по телефону 63802332 или по телефону 110 в любое время.

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