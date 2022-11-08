Латвийский бизнесмен, владелец игорных залов, меценат и коллекционер произведений искусства Янис Зузанс откровенно рассказал о своих новых отношениях с возлюбленной Илзе в программе Dž. Spot.
"Дочь не принимает..." Янис Зузанс откровенно о новых отношениях
Как известно, они сблизились после развода Яниса с бывшей женой, членом правления Фонда развития культуры Андрея Жагарса и меценатом Диной Зузане.
"У меня очень хорошие, очень милые отношения с Илзе. У Илзе двое детей, у меня с ними тоже очень хорошие отношения. У меня такие же хорошие отношения с моими дочерьми [Элиной и Кристине от предыдущего брака с Диной Зузане. - Прим. ред.] и внуками. Одна из моих дочерей [Элина] не хочет принимать Илзе. Она отказывается встречаться. Другая - как-то нормально принимает. У внуков тоже нет никаких проблем. У Элины пока трудности с принятием Илзе. Хотя мне кажется, что вины Илзе в этом нет", - признается Зузанс.
Зузанс вспоминает, что они с Илзе познакомились в Zuzeum, где он читал лекцию. Женщина тоже интересуется искусством, и она попросила Яниса взглянуть на ее коллекцию. "Мы пообщались один раз, второй, третий и как-то присмотрелись…" - рассказывает Зузанс, добавляя, что он также приобретал работы Илзе.
Напомним, за два дня до своего 67-летия скоропостижно скончалась коллекционер произведений искусства и предприниматель Дина Зузане.
Ранее Янис и Дина объявили о разводе. Супруги прожили в браке 40 лет, у них родились две дочери - Элина и Кристине, которые подарили им троих внуков.
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