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Увеличение размеров автостоянок: сбор подписей идет, но медленно

TVNET Auto rus.tvnet.lv
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Увеличение размеров автостоянок: сбор подписей идет, но медленно
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Фото: kukurund/Shutterstock

В прошлом году Латвийское бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) инициировало сбор подписей на платформе ManaBalss.lv, чтобы способствовать увеличению размеров публичных автостоянок. С момента начала инициативы прошло примерно полтора года. Как продвигалась инициатива за это время?

За полтора года эта инициатива собрала более 7000 подписей. Чтобы она дошла до Сейма, всего нужно собрать 10 000 подписей.

Председатель LTAB Янис Абашин о том, как продвигалась инициатива, говорит следующее: "Подавая инициативу, конечно, мы надеялись, что сбор подписей будет более активным. Однако прекрасно понимаем - на фоне других, куда более наболевших "кризисных проблем", эта - не та, которая мотивировала бы автовладельцев бросать другие - более важные дела, чтобы поддержать именно эту нашу инициативу".

Абашин указывает, что LTAB благодарно, и варазил надежду, что инициативу можно будет направить на рассмотрение Сейму нового созыва.

Как устанавливают находящиеся в силе в Латвии нормативные акты, оптимальная ширина стоянки составляет 2,5 метра, однако практика свидетельствует, что ширина большей части публичных стоянок варьируется от 2,3 до 2,5 метра.

LTAB провело обследование стоянок крупнейших супермаркетов в Риге и пригороде и констатировало, что лишь на 20% из них ширина составляет 2,5 метра или больше, что соответствует стандарту.

Результаты исследования свидетельствуют, что при строительстве большей части построенных в начале этого века торговых центров на размерах стоянки сэкономили. Увеличение размеров стоянки не только снизило бы число небольших ДТП, но и предотвратило бы прочую ерунду.

"Хотим сделать более удобным быт водителей, а также облегчить работу тем службам и структурам, которые ежедневно вынуждены тратить огромные средства, администрируя произошедшие на небольших стоянках аварии, например, Государственная полиции, страховщики, службы безопасности магазинов и другие", - рассказал Абашин.

Подписаться за увеличение размеров стоянок можно здесь.

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