Увеличение размеров автостоянок: сбор подписей идет, но медленно

За полтора года эта инициатива собрала более 7000 подписей. Чтобы она дошла до Сейма, всего нужно собрать 10 000 подписей.

Председатель LTAB Янис Абашин о том, как продвигалась инициатива, говорит следующее: "Подавая инициативу, конечно, мы надеялись, что сбор подписей будет более активным. Однако прекрасно понимаем - на фоне других, куда более наболевших "кризисных проблем", эта - не та, которая мотивировала бы автовладельцев бросать другие - более важные дела, чтобы поддержать именно эту нашу инициативу".

Абашин указывает, что LTAB благодарно, и варазил надежду, что инициативу можно будет направить на рассмотрение Сейму нового созыва.

Как устанавливают находящиеся в силе в Латвии нормативные акты, оптимальная ширина стоянки составляет 2,5 метра, однако практика свидетельствует, что ширина большей части публичных стоянок варьируется от 2,3 до 2,5 метра.

LTAB провело обследование стоянок крупнейших супермаркетов в Риге и пригороде и констатировало, что лишь на 20% из них ширина составляет 2,5 метра или больше, что соответствует стандарту.

Результаты исследования свидетельствуют, что при строительстве большей части построенных в начале этого века торговых центров на размерах стоянки сэкономили. Увеличение размеров стоянки не только снизило бы число небольших ДТП, но и предотвратило бы прочую ерунду.

"Хотим сделать более удобным быт водителей, а также облегчить работу тем службам и структурам, которые ежедневно вынуждены тратить огромные средства, администрируя произошедшие на небольших стоянках аварии, например, Государственная полиции, страховщики, службы безопасности магазинов и другие", - рассказал Абашин.

Подписаться за увеличение размеров стоянок можно здесь.