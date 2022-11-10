"Надежда умирает последней": "Объединенный список" готов продолжать переговоры

Лидер "Нового Единства", премьер-министр Кришьянис Кариньш ранее заявил, что готов еще раз встретиться с представителями ОС, чтобы получить ответ на его предложение о распределении сфер ответственности в новом правительстве.

Пиленс заявил агентству LETA, что важно продолжать дискуссии о формировании правительства. Отвечая на вопрос о возможности найти решение разногласий между "Новым Единством" и ОС относительно следующих шагов, он ответил, что "надежда умирает последней" и он настроен оптимистично.

Таварс согласился с Пиленсом, отметив, что теперь, когда напряженность ослабла, необходимо действовать разумно и "начать работать".

Он подчеркнул, что на переговорах о формировании правительства необходимо найти новый подход для обеспечения более эффективного управления отраслями. Это требует соблюдения принципа солидарности, который уже закреплен в меморандуме о сотрудничестве, подписанном представителями партий будущей коалиции.

Таварс подтвердил, что ОС готов взять на себя руководство и "сложными" министерствами. В то же время на переговорах о формировании коалиции нельзя говорить только о задачах конкретных министерств, а нужно обсуждать большие блоки вопросов - о развитии экономики, энергетики и др.

Как сообщалось, переговоры о формировании коалиции застопорились из-за разногласий между "Новым Единством" и ОС. Кариньш заявил, что ждет от ОС ответа на предложенное им распределение сфер ответственности, в свою очередь ОС вначале считает необходимым разработать декларацию правительства, в том числе определить, на какое финансирование смогут рассчитывать различные отрасли.