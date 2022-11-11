Осенью нам особенно нужен витамин С, который поддерживает наш иммунитет и дает организму достаточно сил для борьбы с вирусами. Все мы знаем, что цитрусовые богаты витамином С. Есть ли им альтернатива? Good house рассказывает, какие вкусные, полезные и недорогие осенние овощи особенно богаты этим витамином.
4 овоща, в которых витамина С больше, чем в лимоне
Сладкий перец, или паприка
От 95 мг (в зеленых перцах) до 341 мг (в желтых) - количество витамина С, которое содержится в этих ярких овощах. А также много-много клетчатки, которой нам всем очень не хватает и без которой невозможна нормальная работа кишечника. Кроме того, болгарский перец способствует более быстрому сжиганию жира и особенно богат полезными антиоксидантами.
100 г паприки = в среднем 150 мг витамина С.
Брокколи
Пожалуй, самый недооцененный овощ - это брокколи. В 100 г этой зеленой капусты содержится 89 мг витамина С (это всего на 1 мг меньше суточной дозы), а также суточная доза витамина К, необходимого для здоровья костей и нормальной свертываемости крови.
Брюссельская капуста
Крестоцветные овощи являются лидерами по содержанию витамина С. В одной порции этого сорта капусты содержится 96,8 мг витамина С (суточная доза - 90 мг), а также фитонутриенты и клетчатка. Старайтесь есть эту капусту хотя бы раз в неделю.
100 г брюссельской капусты = в среднем 85 мг витамина С.
Цветная капуста
Основная польза цветной капусты заключается в клетчатке, которой эти овощи буквально набиты, но при этом они содержат много витамина С. Так, в одном маленьком кочане цветной капусты содержится 123 мг этого полезного витамина.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!