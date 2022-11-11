4 овоща, в которых витамина С больше, чем в лимоне

Сладкий перец, или паприка

От 95 мг (в зеленых перцах) до 341 мг (в желтых) - количество витамина С, которое содержится в этих ярких овощах. А также много-много клетчатки, которой нам всем очень не хватает и без которой невозможна нормальная работа кишечника. Кроме того, болгарский перец способствует более быстрому сжиганию жира и особенно богат полезными антиоксидантами.

100 г паприки = в среднем 150 мг витамина С.

Брокколи

Пожалуй, самый недооцененный овощ - это брокколи. В 100 г этой зеленой капусты содержится 89 мг витамина С (это всего на 1 мг меньше суточной дозы), а также суточная доза витамина К, необходимого для здоровья костей и нормальной свертываемости крови.

Брюссельская капуста

Крестоцветные овощи являются лидерами по содержанию витамина С. В одной порции этого сорта капусты содержится 96,8 мг витамина С (суточная доза - 90 мг), а также фитонутриенты и клетчатка. Старайтесь есть эту капусту хотя бы раз в неделю.

100 г брюссельской капусты = в среднем 85 мг витамина С.

Цветная капуста

Основная польза цветной капусты заключается в клетчатке, которой эти овощи буквально набиты, но при этом они содержат много витамина С. Так, в одном маленьком кочане цветной капусты содержится 123 мг этого полезного витамина.