Раев: потеря Херсона - удар по путинскому режиму

С вытеснением русских с этого участка фронта никаких дальнейших активных боев теперь не предвидится, так как переброска войск через реку является чрезвычайно трудной операцией, и ни у одной из двух воюющих сторон нет сил для ее проведения. Учитывая вышеизложенное, боевые действия в этом месте будут "заморожены" надолго.

"Да, конечно, украинцы могут переправиться через реку на небольших лодках и создать небольшой плацдарм, но это будет только легкая пехотой с легким вооружением. У них нет возможности переправить тяжелую технику. Если они попытаются создать понтон мост, россияне его сразу уничтожат. Для такой операции необходимо тотальное превосходство в артиллерии, ракетах и ​​авиации. Если еще можно говорить о каком-то условном равенстве в ракетах и ​​артиллерии, то авиация, к сожалению, для украинцев находится в невыгодном положении. Это значит, что быстрый переход через реку и создание плацдарма - это напрасные надежды и ничего такого не будет", - сказал Раев.

Скорее всего, обе противоборствующие стороны перебросят часть своих сил на другую линию фронта, а значит, в этом месте могут возобновиться более активные действия. Ближе всего Запорожье, где уже очень давно наступила тишина и нет активной деятельности.