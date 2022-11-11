Потеря Херсона является ударом по режиму президента России Владимира Путина, но украинская армия в настоящее время не имеет возможности форсировать Днепр, чтобы атаковать российские войска на другом берегу. Об этом говорит депутат Сейма, бывший командующий Сухопутными войсками Латвии полковник в отставке Игорь Раев.
Раев: потеря Херсона - удар по путинскому режиму
"Уличных боев за Херсон не будет, потому что битва выиграна и украинцы победили. В принципе, Херсон уже оставлен, украинские силы уже в этом городе. Вопрос только в том, сегодня или завтра Херсон полностью перейдет в руки украинцев", - сказал Раев.
При этом нельзя считать, что в Херсоне не осталось российских солдат, потому что заявление России о том, что все солдаты переброшены через Днепр, конечно, не соответствует действительности. Перевезти всех солдат за такое короткое время просто физически невозможно, подчеркнул Раев.
Конечно, большая часть сил отведена с плацдарма, но оставшиеся в городе русские войска еще могут попытаться перебраться на другой берег, потому что Днепр - большая река и невозможно на 100% контролировать каждый ее метр.
"Теоретически еще можно перебраться через реку, но, скорее всего, им придется сдаться или погибнуть в бою", - сказал Раев.
"Понятно, что потеря Херсона - это пощечина путинскому режиму за то, что он не смог удержать территорию. И самое главное, Россия объявила Херсон российской территорией, а значит, россияне, с их точки зрения, отдали свою территорию. Это будет воспринято в России очень резко негативно", - уверен Раев.
С вытеснением русских с этого участка фронта никаких дальнейших активных боев теперь не предвидится, так как переброска войск через реку является чрезвычайно трудной операцией, и ни у одной из двух воюющих сторон нет сил для ее проведения. Учитывая вышеизложенное, боевые действия в этом месте будут "заморожены" надолго.
"Да, конечно, украинцы могут переправиться через реку на небольших лодках и создать небольшой плацдарм, но это будет только легкая пехотой с легким вооружением. У них нет возможности переправить тяжелую технику. Если они попытаются создать понтон мост, россияне его сразу уничтожат. Для такой операции необходимо тотальное превосходство в артиллерии, ракетах и авиации. Если еще можно говорить о каком-то условном равенстве в ракетах и артиллерии, то авиация, к сожалению, для украинцев находится в невыгодном положении. Это значит, что быстрый переход через реку и создание плацдарма - это напрасные надежды и ничего такого не будет", - сказал Раев.
Скорее всего, обе противоборствующие стороны перебросят часть своих сил на другую линию фронта, а значит, в этом месте могут возобновиться более активные действия. Ближе всего Запорожье, где уже очень давно наступила тишина и нет активной деятельности.
В то же время Раев признал, что, к сожалению, несмотря на трудности, российская армия еще будет иметь возможность провести атаку на другом участке фронта. "Мы все время забываем об этих 220 000 мобилизованных солдат и 250 000 призывников, плюс возможности чеченцев увеличить количество солдат и возможности частных военных компаний", - сказал эксперт.
Хотя ранее другие эксперты склонялись к тому, что зимой из-за погодных условий военная активность снизится, Раев придерживается противоположного мнения, поскольку считает, что зимой мы увидим более активную военную активность.
Он напомнил, что были эксперты, которые считали, что противоборствующие стороны не рискнут активно воевать из-за погодных условий осенью, но реальность показывает, что российская армия "продолжает тащиться по грязи" и продолжают наступление, а украинцы освободили Херсон.
Также следует учитывать, что с наступлением зимы проходимость транспортных средств улучшается и пользоваться только дорогами не нужно, а маскировочные способности лесов теряются.
"Это показывает, что лучше проводить самые активные наступательные действия. Вопрос лишь в том, кто первым начнет наступательные действия и кто сможет удержать инициативу", - подчеркнул в конце Раев.
Уже сообщалось, что в пятницу Россия объявила о завершении вывода своих войск с западного берега Днепра.
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