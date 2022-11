"В Риге ничего не происходит!": знаковые события на альтернативной сцене

Справедливости ради, в этом году Латвию из тяжелого посетили Opeth, The Cure, Iron Maiden и другие меньшего формата группы. Впереди еще In Flames, Rotting Christ, Lamb of God, Kreator, Epica, Apocalyptica и многие другие. Только и успевай следить за анонсами и хватать ранние и еще дешевые билеты.