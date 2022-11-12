"В Риге ничего не происходит!": знаковые события на альтернативной сцене

Справедливости ради, в этом году Латвию из тяжелого посетили Opeth, The Cure, Iron Maiden и другие меньшего формата группы. Впереди еще In Flames, Rotting Christ, Lamb of God, Kreator, Epica, Apocalyptica и многие другие. Только и успевай следить за анонсами и хватать ранние и еще дешевые билеты.

Все это говорит только о том, что в Риге происходят поистине музыкальные исторические события, даже если какой-то концерт отменяется...

Paradise Lost в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

5 ноября в клубе Melnā Piektdiena должен был пройти концерт U.D.O. в рамках The Game Over Tour. Но что-то пошло не так! Теперь уже сложно понять, кто был виноват - отсутствующий на площадке организатор, клуб с его размерами или упрямство тур-менеджера артиста, но U.D.O. развернул свои грузовики и уехал. Подобное событие за всю историю клуба произошло первый раз, став знаковым, продолжая череду удивительных событий на альтернативной сцене Латвии.

11 ноября в концертном зале Palladium выступили одни из основателей дэт-дум и готик-метала. В это сложно поверить, но в марте 2023 года коллектив отметит свое 35-летие. Последний раз в Риге они выступали в 2004 году на Кипсале.

Paradise Lost в Риге Фото: Jānis Škapars/TVNET

В Риге группа представила качественное шоу в лучших традициях дэт- и дум-метала. Это было привычное смешение всех рок-стилей с классической музыкой, затрагивая материал разных лет, приправленное тихим и атмосферным вокалом Ника Холмса.

Галерея: концерт Paradise Lost в Риге