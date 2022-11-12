В СМИ появилась информация, что Ксения Собчак была работодателем админов Telegram-канала "Тушите свет". В Сети появились скриншоты договоров, пишет StarHit.ru.
СМИ: Ксения Собчак была работодателем админов Telegram-канала "Тушите свет"
Согласно скриншотам в Сети. Стороны подписали договор 1 октября. Таким образом, Ксения Собчак давала задания исполнителям (в данном случае журналисту Тамерлану Бигаеву и другим администраторам канала "Тушите свет"), а те делали материалы. К Telegram-каналу "Тушите свет" имеет отношения и коммерческий директор Кирилл Суханов "Осторожно: Media".
Напомним, он был задержан в конце октября. Следствие выдвинуло версию, что именно он вымогал 11 миллионов рублей у главы Ростеха Сергея Чемезова. Медиаменеджера задержали в тот момент, когда он получал 800 тысяч рублей.
По этому делу задержан и экс-главред Tatler Ариан Романовский - в "Тушите свет" он был главным редактором. Бигаев и Романовский во время дачи показаний, ссылались на поручение Собчак.
На время обысков Ксения Собчак покидала РФ через Беларусь. Она пешком пересекла границу с Литвой предъявив паспорт Израиля. 7 ноября стало известно, что журналистка вернулась в России вместе с мужем из Латвии.
Паспорт Израиля дает Собчак право въезжать в европейскую страну и пребывать там до 90 дней без специальной визы. По данным СМИ, у 5-летнего сына Ксении Платона, как и у матери, есть израильское гражданство, так как у отца мальчика - Максима Виторгана - есть родные в Израиле.
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