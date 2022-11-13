Бункус просил расследовать инкассацию наличных через банк Ульмана

У De Facto есть неофициальная информация о том, что, учитывая арест реального бенефициара банка Ульмана, FKTK обратилась в банк с просьбой оценить его замену. В интервью глава FKTK не говорит об этом прямо, а ссылается на репутационные риски, которые также оценивает Европейский центральный банк.

"Потенциально мы видим, как судебный процесс может развиваться. В результате всегда может быть осуждающий приговор. Мы также обратили внимание банка на этот факт, рекомендовав принять различные планы действий, в которых банк в настоящее время видит продолжение своей деятельности в ситуации осуждения реального бенефициара", - поясняет Санта Пургайле.

Ульман является реальным бенефициаром LPB Bank через компанию Mono, в которой он является крупнейшим акционером с долей менее 50%. Его активы Mono теперь арестованы в рамках расследования убийства Бункуса. Именно арест имущества ограничивает более широкие изменения в структуре собственности, но сам банк не считает это необходимым.