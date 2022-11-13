После убийства адвоката Мартиньша Бункуса четыре года назад в качестве одного из возможных мотивов рассматривался его спор с бизнесменом Михаилом Ульманом, задержанным полицией этим летом и арестованным судом. Поле конфликта Бункуса и Ульмана не ограничилось делом о банкротстве малоизвестного оптового торговца Rego trade, на которое обратили внимание после смерти Бункуса. Передаче De Facto на LTV известно, что двумя годами ранее Бункус просил расследовать инкассацию многих миллионов евро через LPB Bank, который частично принадлежит Ульману.
Бункус просил расследовать инкассацию наличных через банк Ульмана
В 2016 году, будучи администратором неплатежеспособной компании Aizko, Бункус очень подробно описал в своем отчете в правоохранительные органы инкассацию в начале 2010 года из магазинов Mego, принадлежавших на тот момент Ульману. У компаний-участников были открыты счета в Latvijas pasta banka, ныне известном как LPB Bank.
De Facto известно, что компания Mego заключила договор инкассации с компанией Aizko, в которой было всего два сотрудника и не было транспортных средств. В свою очередь, Aizko уже наняла субподрядчика Evor для выполнения той же работы. Было видно, что Aizko всего лишь посредник.
Сотрудники Aizko зачислили деньги на счет Latvijas pasta banka. Но только часть денег.
Из 12,8 млн евро, инкассированных Evor, 10 млн поступили на банковский счет, писал Бункус. Так что наличными осталось более двух миллионов.
Однако для того, чтобы вернуть сети магазинов Mego всю сумму, соответствующую объему инкассированных денег, на счет Aizko было зачислено более трех миллионов евро от двух компаний - Mocel и Elopak, о бизнесе которых ничего неизвестно, потому что они никогда не представляли ни одного годового отчета.
В 2016 году Бункус попросил расследовать происхождение этих миллионов. Позднее в том же году ему стали поступать угрозы.
Воспринял ли кто-нибудь это заявление всерьез, неясно. Один из получателей - прокуратура, пока ведется расследование убийства Бункуса, комментариев не дает. Из судебных решений по другим делам можно почерпнуть, что Aizko и лица, связанные с предприятием, находились под пристальным вниманием Службы государственных доходов за неуплату налогов.
Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK) прямо не отвечает, последовали ли за заявлением Бункуса какие-либо действия.
В 2016 и 2018 годах FKTK наложила санкции на LPB Bank за недостатки в системе внутреннего контроля. В первый раз с банком был заключен договор на усовершенствование системы, но в ходе повторной проверки вновь был обнаружен ряд нарушений. На LPB Bank наложили штраф в размере 2,2 млн евро, который банк оспаривает в суде.
В письменном ответе передаче LPB Bank пояснил, что обжаловал наказание, так как проверка не выявила случаев отмывания денег, но мнения банка и FKTK расходятся по некоторым фактам. Их переоценка может снизить ответственность банка, считают в банке.
В свою очередь, LPB Bank ничего не знает об упомянутом отчете Бункуса: "У банка нет информации о содержании или существовании такого отчета. В результатах проверок ни в 2016 году, ни в 2018-м FKTK не упомянула о сотрудничестве или связи клиентов банка с Aizko.
У De Facto есть неофициальная информация о том, что, учитывая арест реального бенефициара банка Ульмана, FKTK обратилась в банк с просьбой оценить его замену. В интервью глава FKTK не говорит об этом прямо, а ссылается на репутационные риски, которые также оценивает Европейский центральный банк.
"Потенциально мы видим, как судебный процесс может развиваться. В результате всегда может быть осуждающий приговор. Мы также обратили внимание банка на этот факт, рекомендовав принять различные планы действий, в которых банк в настоящее время видит продолжение своей деятельности в ситуации осуждения реального бенефициара", - поясняет Санта Пургайле.
Ульман является реальным бенефициаром LPB Bank через компанию Mono, в которой он является крупнейшим акционером с долей менее 50%. Его активы Mono теперь арестованы в рамках расследования убийства Бункуса. Именно арест имущества ограничивает более широкие изменения в структуре собственности, но сам банк не считает это необходимым.
"Требование о замене акционера в данном контексте следует рассматривать как признак рейдерства, поэтому акционер банка уделяет повышенное внимание различной неофициальной информации и ее источникам. В настоящее время правовых оснований для смены собственника банка нет", - пишет LPB. Банк сотрудничает с FKTK в процессе снижения репутационного риска, что "привело к исключению влияния Ульмана в банке". Ульман больше не занимает руководящих должностей ни в банке, ни в Mono.
В кампании в защиту Ульмана, стартовавшей летом в Сети, его друзья и знакомые говорят, что арест Ульмана - это чья-то попытка отобрать его бизнес.
Адвокат Ульмана Олита Кауце заявила в коротком телефонном разговоре De Facto, что ее клиент до сих пор не признает своей вины. Также адвокат бизнес-партнера арестованного Ульмана, совладельца магазинов Mego Александр Бабенко, считает, что арест ее подзащитного не обоснован.
Аркадий Юдин тоже был арестован в августе. В октябре он был освобожден, по словам адвоката Ара Бочи, по решению следствия. Юдин также считает предположения полиции необоснованными.
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