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Россия запретила актеру Джиму Керри въезд в страну

rus.tvnet.lv
Россия запретила актеру Джиму Керри въезд в страну
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Актер Джим Керри
Актер Джим Керри Фото: AP/Scanpix

Министерство иностранных дел России запретило въезд в страну 100 гражданам Канады, среди которых актер Джим Керри, сообщается на сайте ведомства, пишет "Медуза".

Отмечается, что ограничения со стороны МИДа РФ коснутся только тех, кто "непосредственно вовлечен в формирование агрессивного антироссийского курса".

Под санкции попали также автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера.

Попавшим в черный список гражданам Канады будет запрещен въезд в Россию.

В МИД РФ заявили, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Ранее Джим Керри осудил войну в Украине, написав в Twitter, что у него "разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка" (имея в виду президента РФ Владимира Путина).

Уже сообщалось, что в апреле 60-летний актер заявил, что уходит на пенсию и заканчивает актерскую карьеру.

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