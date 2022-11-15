Россия запретила актеру Джиму Керри въезд в страну

Отмечается, что ограничения со стороны МИДа РФ коснутся только тех, кто "непосредственно вовлечен в формирование агрессивного антироссийского курса".

Под санкции попали также автор бестселлера "Рассказ служанки" Маргарет Этвуд и внук лидера украинских националистов Степана Бандеры журналист Стефан Бандера.

Попавшим в черный список гражданам Канады будет запрещен въезд в Россию.

В МИД РФ заявили, что санкции введены в ответ на аналогичную практику властей Канады.

Ранее Джим Керри осудил войну в Украине, написав в Twitter, что у него "разрывается сердце из-за грандиозного политического придурка" (имея в виду президента РФ Владимира Путина).

It breaks my heart to see innocent people (especially children) put in harm’s way by yet another of history’s grandiose political jerks. Beware the unloved. pic.twitter.com/u1V35F0Z1Z — Jim Carrey (@JimCarrey) February 27, 2022

Уже сообщалось, что в апреле 60-летний актер заявил, что уходит на пенсию и заканчивает актерскую карьеру.