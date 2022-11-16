Удаленка на Бали: настоящий рай для "цифровых кочевников"

"Надзор за иностранцами, работающими как "цифровые кочевники", основан исключительно на соответствующих уведомлениях. Сотрудники нашей иммиграционной службы не могут просто так просматривать ноутбуки у людей и спрашивать: "Эй, что вы тут делаете?". Так это не работает", - заверяет Ангиат Напитупулу, глава местного отделения иммиграционной службы.

Инструктор по серфингу Джери, который незадолго до начала пандемии открыл на популярном пляже Берава собственную школу, доволен нестрогим отношением со стороны властей. Многие "цифровые кочевники" занимались серфингом до или после рабочего дня - в зависимости от прилива и исходя из разницы во времени с их родными странами. Джери беспокоят только русские туристы, которые нелегально дают уроки серфинга.

Хуже, чем землетрясение

Тем не менее постоянные вечеринки после работы - как бельмо на глазу для большинства балийцев. Коренные жители выразили свое возмущение в петиции в адрес властей. "В Чангу почти каждую ночь, каждую неделю, каждый месяц невозможно нормально отдохнуть или поспать", - отмечается в письме, направленном в администрацию района.

Шум из баров, расположенных возле священных балийских храмов, настолько силен, что вибрируют окна и двери, это хуже, чем землетрясение, жалуются авторы петиции. Свои подписи под ней поставили более 8300 местных жителей. В документе также говорится о пьянстве, употреблении наркотиков, откровенно сексуальном поведении и публичном мочеиспускании участников таких вечеринок.

Очарование Бали под угрозой?

Наргиз Исаева может понять возмущение и гнев балийцев. Тот, кто отправляется за границу, должен как следует подготовиться к путешествию, советует она: "Подумайте хорошенько, почему это должен быть именно Бали. Соберите информацию о правительстве, людях, культуре. Это именно то, что сделала я и в итоге решила, что хочу попробовать". Исаева говорит, что остров по-прежнему "сохраняет баланс между сельским колоритом и крутой клубной сценой".

Но даже некоторые владельцы местных отелей начинают все больше беспокоиться. Если исчезнут последние фермеры, выращивающие рис, очарование и магия Бали исчезнет вместе с ними, признаются они в доверительных беседах. При этом цитировать себя не позволяет никто - слишком велик страх отпугнуть посетителей. Ведь 70 процентов экономики Бали прямо или косвенно зависит от туризма.