"Мама сломалась...": дочь Велты Скурстене о последних днях жизни актрисы

"Последние дни жизни моей мамы были непростыми", - не скрывает Лаце-Балталксне. "За ней ухаживали медики, которые значительно облегчили ее страдания", - отметила дочь актрисы, выразив благодарность каждому врачу, который помог ее маме.

"До этого ушел папа Висвалдис, а мама очень грустила, сломалась, тосковала по папе", - рассказывает Зане, добавляя, что родители прожили вместе 48 лет.

Скурстене родилась 19 декабря 1930 года в Талси, свидетельствует информация совета Латвийского творческого союза. В 1951 году она окончила гимназию Наталии Драудзини в Риге и поступила в Государственный театральный институт.

С 1956 по 1958 год Скурстене работала в Государственном кукольном театре, с 1958 по 1989 год - в Государственном молодежном театре. Параллельно с работой в театре они принимала участие в различных постановках и передачах на Латвийском телевидении и Латвийском радио. Многие помнят ее по образу мальчика-трубочиста Густиньша, а также по роли Сиетиниеце в фильме "Подарок одинокой женщине".