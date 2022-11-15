Теракт в Стамбуле - взорвался заминированный автомобиль

Напомним, что недавно в Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль уже произошел взрыв. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранен 81 человек.