В стамбульском районе Фатих прозвучали взрывы. Три автомобиля загорелись, об этом сообщает "Медуза".
Теракт в Стамбуле - взорвался заминированный автомобиль
Теракт в Стамбуле - взорвался заминированный автомобиль
В различных Telegram-каналах сообщают, что в Стамбуле взорвался заминированный автомобиль. Количество жертв неизвестно.
Напомним, что недавно в Стамбуле на популярной туристической улице Истикляль уже произошел взрыв. Тогда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что число погибших при взрыве в центре Стамбула возросло до шести, ранен 81 человек.
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