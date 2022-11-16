СМИ: Собчак, возможно, встретилась с главой "Ростеха", чтобы уладить дело о вымогательстве

Telegram-канал "112" опубликовал видео, на котором минивэн Mercedes, принадлежащий Ксении Собчак, приехал к зданию на Малой Пироговской улице 15 ноября около 16 часов дня.

СМИ предполагают, что Ксения Собчак приезжала довариваться с руководством корпорации "Ростех" об урегулировании конфликта, а также просить за своего коммерческого директора Кирилла Суханова и журналистов Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева, арестованных по делу о вымогательстве. Ряд российских изданий подтверждает наличие таких переговоров.

Напомним, что недавно Романовский и Бигаев дали показания, в которых заявили, что именно Ксения Собчак является владелицей Telegram-канала "Тушите свет", после публикации в нем и начался скандал. По сведениям Telegram-канала Baza, именно Собчак распорядилась опубликовать там пост о дне рождения миллиардера Андрея Бокарева, на котором присутствовал Сергей Чемезов. Позднее за удаление этого поста и вымогались деньги.

Директор по особым поручениям "Ростеха" и муж Тины Канделаки Василий Бровко, который также находится в статусе свидетеля, тоже на днях дал показания. Бровко якобы первым увидел пост и рассказал о нем Чемезову. Тот поручил Бровко "разобраться с данной ситуацией", в результате чего представители Telegram-канала запросили 10 млн рублей за годовой блок на негатив и еще 1 млн рублей за удаление публикации.

24 октября при передаче 800 тысяч рублей был задержан коммерческий директор Ксении Собчак Кирилл Суханов. Получение этой суммы он признал в суде. Позже по этому же делу были задержаны экс-главред Tatler Ариан Романовский и администратор канала "Тушите свет" Тамерлан Бигаев.

В доме Ксении Собчак произошли обыски. Сама она в этот момент покинула Россию. Из подозреваемой она стала свидетелем. После этого журналистка вернулась в Россию. Ранее она призналась, что других своих сотрудников она вывезла из РФ.