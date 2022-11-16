Видео ⟩ Заявление Кариньша после экстренного собрания Кабмина

"Есть две вещи, которые нужно сказать. Во-первых, ситуация с безопасностью в Латвии остается неизменной. Наши службы следят за событиями в Польше, которые связаны с расследованием. В настоящее время не обнаружено, откуда и что это было. Мы следим за этим. Все наши службы и правительство готовы в любой момент, если придется, принять решение. Мы можем это сделать, и мы это сделаем", - заявил Кариньш.