После внеочередного заседания Кабинета министров премьер-министр Кришьянис Кариньш подчеркнул, что ответственные службы Латвии следят за развитием и расследованием событий, произошедших в Польше.
Видео ⟩ Заявление Кариньша после экстренного собрания Кабмина
"Есть две вещи, которые нужно сказать. Во-первых, ситуация с безопасностью в Латвии остается неизменной. Наши службы следят за событиями в Польше, которые связаны с расследованием. В настоящее время не обнаружено, откуда и что это было. Мы следим за этим. Все наши службы и правительство готовы в любой момент, если придется, принять решение. Мы можем это сделать, и мы это сделаем", - заявил Кариньш.
"Необходимо помнить, что вчера Россия жестоко напала на Украину посредством более чем 90 ракетных ударов прямо по гражданской инфраструктуре. Это жестокая агрессия против украинского государства. В таких условиях, когда в соседней стране происходят взрывы, возникают неясности. На такие неясности каждый реагирует быстрее или медленнее", - подчеркнул премьер-министр.
"Я считаю, что важно выяснить, что произошло. Понять, что ситуация с безопасностью в Латвии является неизменной. В Латвии все готовы реагировать, если это необходимо.
Мы будем следовать просьбам и решениям правительства Польши, так как она является ведущим государством, проводящим это расследование", - отметил премьер.
Кариньш также добавил, что Латвия публично высказала поддержку Польше.
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