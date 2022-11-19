"В Латгале все поменялось после референдума о русском языке". Эксперт о развитии региона

Итог референдума по муниципалитетам. Доля голосов от проголосовавших Фото: https://ru.wikipedia.org/

За Латгале тянется слава депрессивного региона - там выше показатели безработицы и ниже ВВП на душу населения, чем в среднем по стране. На референдуме 2012 года по внесению поправок в Конституцию, делающих русский язык вторым государственным в Латвии, регион в большинстве своем проголосовал "за", в то время как страна в целом - "против" (см. карту).

По словам Сергея Максимова, это стало поворотным моментом в отношениях государства и региона.

"Знаете, я не хочу отвечать на этот вопрос, но все-таки отвечу. Это поменялось после голосования о русском языке как втором государственном. Когда правительство увидело - обана, а в Латгале что-то совсем не так. Это звучит не патриотически, да, но поменялось тогда, это очень привлекло внимание правительства и государства, что что-то с Латгале надо делать.

И как раз пошли первые латгальские программы, начали дороги строить больше, чем в других регионах. Начали распределяться структурные средства не по тому, кто покажет большую эффективность: те же самые 140 миллионов, которые вложили в Латгале, если их вложить около Риги, я не спорю, даже уверен, экономически оборот там был бы больше, но региональный эффект - Латгале и регион стали бы еще беднее, еще депрессивнее, а Рига бы развивалась. Если мы хотим, чтобы все было в Риге - окей, но здесь поменялось мышление, что есть какие-то неполноценности рынка, которые надо дополнять такими программами", - пояснил Максимов.

Сейчас в Латгале успешно действует Латгальская специальная экономическая зона, активную работу ведет Латгальский регион планирования, в регионе есть программы, как поддержать бизнес, рабочие места и даже планы по обновлению жилого фонда для привлечения в регион молодых семей.

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