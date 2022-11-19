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"В Латгале все поменялось после референдума о русском языке". Эксперт о развитии региона

Эрика Сташкевич rus.tvnet.lv
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"В Латгале все поменялось после референдума о русском языке". Эксперт о развитии региона
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Толчком к тому, чтобы поддержать Латгале госпрограммами, как ни странно, стал прошедший в Латвии референдум о русском языке как втором государственном. Тогда стало понятно, что регион необходимо развивать финансово, в том числе и потому, что это вопрос безопасности. Такое мнение в эфире "Кто вам платит?" высказал председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования, председатель Балвской краевой думы Сергей Максимов.

Итог референдума по муниципалитетам. Доля голосов от проголосовавших
Итог референдума по муниципалитетам. Доля голосов от проголосовавших Фото: https://ru.wikipedia.org/

За Латгале тянется слава депрессивного региона - там выше показатели безработицы и ниже ВВП на душу населения, чем в среднем по стране. На референдуме 2012 года по внесению поправок в Конституцию, делающих русский язык вторым государственным в Латвии, регион в большинстве своем проголосовал "за", в то время как страна в целом - "против" (см. карту). 

По словам Сергея Максимова, это стало поворотным моментом в отношениях государства и региона. 

"Знаете, я не хочу отвечать на этот вопрос, но все-таки отвечу. Это поменялось после голосования о русском языке как втором государственном. Когда правительство увидело - обана, а в Латгале что-то совсем не так. Это звучит не патриотически, да, но поменялось тогда, это очень привлекло внимание правительства и государства, что что-то с Латгале надо делать.

И как раз пошли первые латгальские программы, начали дороги строить больше, чем в других регионах. Начали распределяться структурные средства не по тому, кто покажет большую эффективность: те же самые 140 миллионов, которые вложили в Латгале, если их вложить около Риги, я не спорю, даже уверен, экономически оборот там был бы больше, но региональный эффект - Латгале и регион стали бы еще беднее, еще депрессивнее, а Рига бы развивалась. Если мы хотим, чтобы все было в Риге - окей, но здесь поменялось мышление, что есть какие-то неполноценности рынка, которые надо дополнять такими программами", - пояснил Максимов.

Сейчас в Латгале успешно действует Латгальская специальная экономическая зона, активную работу ведет Латгальский регион планирования, в регионе есть программы, как поддержать бизнес, рабочие места и даже планы по обновлению жилого фонда для привлечения в регион молодых семей. 

Подробнее смотрите в видео!

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