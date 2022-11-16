За Латгале закрепилась слава депрессивного региона и, возможно, самого бедного края Латвии с порой неоднозначной позицией населения и некоторых должностных лиц в геополитических вопросах. В эфире "Кто вам платит?" поговорили о бизнесе и патриотизме в регионе.
Кто вам платит? ⟩ Силиконовая долина в Латгале! Говорим о развитии региона
Силиконовая долина в Латгале! Говорим о развитии региона
Гости эфира:
- Ивета Малина-Табуне - управляющая Латгальской специальной экономической зоной (СЭЗ);
- Янис Лачплесис - председатель комиссии по надзору Латгальской СЭЗ;
- Сергей Максимов - председатель Совета по развитию Латгальского региона планирования.
В эфире прозвучало:
- 00:00 Почему важно говорить о Латгале?
- 12:06 Ивета Малина-Табуне: "У нас есть мировой флагман, Силиконовая долина, как в Америке".
- 20:49 "Латгалию за забор не посадишь". Янис Лачплесис о СЭЗ и высокотехнологической продукции региона.
- 32:45 "Поток денег уходил в Ригу". О том, почему Латгале - "депрессивный регион".
- 44:45 Сергей Максимов: "Не пушки надо покупать, а строить инфраструктуру для развития бизнеса".
- 48:18 "В Латгале все поменялось после голосования за русский язык". Как государство стало поддерживать регион.
- 57:23 Итоги эфира.
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