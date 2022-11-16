Кто вам платит? ⟩ Силиконовая долина в Латгале! Говорим о развитии региона

За Латгале закрепилась слава депрессивного региона и, возможно, самого бедного края Латвии с порой неоднозначной позицией населения и некоторых должностных лиц в геополитических вопросах. В эфире "Кто вам платит?" поговорили о бизнесе и патриотизме в регионе.