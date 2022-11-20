Зепюр Брутян ждет ребенка, а Дилара вернулась к Моргенштерну?

Зепюр Брутян беременна?

Российские СМИ пишут, что 35-летний Павел Прилучный и 26-летняя Зепюр Брутян посетили премьеру картины "Слон", в которой актер сыграл одну из ролей. Молодая жена поддержала любимого:

"С премьерой, любимый! Я была с тобой на съемках и знала сюжет, но снова плакала, когда смотрела. Это одна из любимых твоих ролей! Превосходная актерская работа. Столько разных эмоций в течение часа. Горжусь тобой! Очень!".

Звезды появились вместе на красной дорожке. Прилучный нежно обнимал Брутян, положив ей руки на живот. Позже в СМИ появились слухи о беременности актрисы. Особо внимательные заметили, что у нее округлились формы.

Можно ли уже поздравлять Пашу с третьим ребенком?

Зепюр Брутян Фото: Кадр из видео

Дилара вернулась к Моргенштерну?

Напомним, весной 2022 года Дилара Зинатуллина призналась, что разводится с рэпером Моргенштерном. Их брак не продержался и года.

Совместная жизнь в Дубае разрушила отношения пары. Начались постоянные ссоры, концертов не стало, а жизнь превратилась в рутину.

Моргенштерн сам признался, что он постоянно изменял жене с другими девушками. Однако после развода бывшие супруги все равно продолжают появляться на публике вместе. Дилара ходит на концерты рэпера, они вместе гуляют и проводят стримы. Неужели они снова вместе?

"Мы все еще общаемся, всегда общались и даже на момент развода до конца не были уверены, что делаем правильный выбор. Как будут развиваться дальше события - я не знаю, но он один из самых дорогих мне людей в мире", - цитирует Дилару Popcake.tv.

Диларе хотелось бы, чтобы все сложилось по-другому. Она замечает, как изменился экс-супруг за это время. По ее словам, он нашел в себе стержень и душевное спокойствие.

Дилара Зинатуллина Фото: Кадр из видео