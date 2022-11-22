В субботу, 19 ноября, в Splendid Palace с аншлагом прошел авторский вечер латвийского теле- и радиоведущего, писателя, журналиста и путешественника Алекса Дубаса. Он длился 2,5 часа, которые пролетели на одном дыхании.
Алекс Дубас в Риге: трогательные воспоминания, душевные признания и отказ вернуться в РФ
За это время зрители не только получили ответы на свои вопросы, услышали об удивительных приключениях на Северном полюсе, но и погрузились в чужие "моменты счастья". Это были сентиментальные воспоминания, которые, кажется, тронули каждого сидящего в зале.
Первую часть вечера Алекс Дубас остроумно и добродушно отвечал на вопросы зрителей.
Конечно, его спросили об ощущениях после возвращения домой - в Ригу.
"Я бы не сказал, что вернулся домой..." - заметил Алекс Дубас, не скрывая, что уехал из России семь месяцев назад. Но в Латвии физически он находился лишь примерно 2,5 месяца. Потому что все время путешествует по миру. Он поностальгировал о былой Риге 90-х и 2000-х и посмеялся над тем, что недавно не мог вспомнить, где находится улица Бруниниеку.
Алекс Дубас указал, что в Россию он не планирует возвращаться: "Честно говоря, мой роман с Москвой закончился года три уже назад. А вот то, что произошло сейчас, это стало только таким катализатором, который ускорил отъезд", - признался писатель.
Он вспомнил обращение посла Латвии, который весной призвал сограждан покинуть РФ, если там нет никаких срочных дел. Этот момент его немного испугал: "Мы уехали... В общем, это уже было такое довольно логичное решение.
Не планирую туда [в Россию. - Прим. ред.] возвращаться, даже если там победят разум и светлые силы".
Конечно, у радиоведущего спросили о будущем бара "Пандемия", который он организовал у себя на балконе во время пандемии коронавируса. Алекс рассказал, что привез неоновую вывеску с собой в Ригу. Да, в те минуты, когда весь мир не знал, чего ожидать, такой импровизированный бар и онлайн-трансляции с друзьями и известными музыкантами стали "приятным событием" в Сети: "Это было такое странное Instagram-шоу, которое поддержало много людей".
Алекс Дубас поделился наблюдением, которое он сделал после 24 февраля - с момента начала войны в Украине.
Огромная часть россиян не говорят слово "война" - они его избегают. Не только потому, что за употребление этого слова могут посадить, но еще это "некая попытка сберечь себя, не называя вещи своими именами". Поэтому есть фразы: "после 24 февраля моя жизнь изменилась", "эти события", "когда все началось" и т. д.
Во второй части вечера Алекс Дубас читал отрывки из своей невероятно популярной книги "Моменты счастья".
В зале звучали аудио- и видеозаписи известных и неизвестных людей, которые вспоминали самые теплые и трогательные моменты своей жизни. Со сцены звучали истории тех людей, которых больше нет в живых - Сергей Юрский, Слава Сэ, Михаил Жванецкий.
Во время вечера писатель сделал неожиданный анонс!
3 и 6 декабря в Рижском русском театре им. М. Чехова пройдут премьеры моноспектакля Алекса Дубаса "Прометей".
"Я его играл в театре "Современник" на Чистопрудном бульваре у Галины Борисовны Волчек. На малой сцене - она даже меньше, чем здесь". Оказалось, что сыграл Дубас его всего 15 раз, а потом наступила пандемия. Теперь у рижан и гостей столицы есть возможность посмотреть этот спектакль: "Он попал в репертуар, поэтому приглашаю вас всех на моноспектакль".
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