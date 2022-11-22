Алекс Дубас в Риге: трогательные воспоминания, душевные признания и отказ вернуться в РФ

Он вспомнил обращение посла Латвии, который весной призвал сограждан покинуть РФ, если там нет никаких срочных дел. Этот момент его немного испугал: "Мы уехали... В общем, это уже было такое довольно логичное решение.

Не планирую туда [в Россию. - Прим. ред.] возвращаться, даже если там победят разум и светлые силы".

Конечно, у радиоведущего спросили о будущем бара "Пандемия", который он организовал у себя на балконе во время пандемии коронавируса. Алекс рассказал, что привез неоновую вывеску с собой в Ригу. Да, в те минуты, когда весь мир не знал, чего ожидать, такой импровизированный бар и онлайн-трансляции с друзьями и известными музыкантами стали "приятным событием" в Сети: "Это было такое странное Instagram-шоу, которое поддержало много людей".

Алекс Дубас поделился наблюдением, которое он сделал после 24 февраля - с момента начала войны в Украине.

Огромная часть россиян не говорят слово "война" - они его избегают. Не только потому, что за употребление этого слова могут посадить, но еще это "некая попытка сберечь себя, не называя вещи своими именами". Поэтому есть фразы: "после 24 февраля моя жизнь изменилась", "эти события", "когда все началось" и т. д.

Во второй части вечера Алекс Дубас читал отрывки из своей невероятно популярной книги "Моменты счастья".

В зале звучали аудио- и видеозаписи известных и неизвестных людей, которые вспоминали самые теплые и трогательные моменты своей жизни. Со сцены звучали истории тех людей, которых больше нет в живых - Сергей Юрский, Слава Сэ, Михаил Жванецкий.

Во время вечера писатель сделал неожиданный анонс!

3 и 6 декабря в Рижском русском театре им. М. Чехова пройдут премьеры моноспектакля Алекса Дубаса "Прометей".

"Я его играл в театре "Современник" на Чистопрудном бульваре у Галины Борисовны Волчек. На малой сцене - она даже меньше, чем здесь". Оказалось, что сыграл Дубас его всего 15 раз, а потом наступила пандемия. Теперь у рижан и гостей столицы есть возможность посмотреть этот спектакль: "Он попал в репертуар, поэтому приглашаю вас всех на моноспектакль".