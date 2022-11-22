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Алекс Дубас в Риге: трогательные воспоминания, душевные признания и отказ вернуться в РФ

rus.tvnet.lv Раиса Смирнова
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Алекс Дубас в Риге: трогательные воспоминания, душевные признания и отказ вернуться в РФ
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Алекс Дубас
Алекс Дубас Фото: RUS TVNET/ Raisa Smirnova

В субботу, 19 ноября, в Splendid Palace с аншлагом прошел авторский вечер латвийского теле- и радиоведущего, писателя, журналиста и путешественника Алекса Дубаса. Он длился 2,5 часа, которые пролетели на одном дыхании. 

За это время зрители не только получили ответы на свои вопросы, услышали об удивительных приключениях на Северном полюсе, но и погрузились в чужие "моменты счастья". Это были сентиментальные воспоминания, которые, кажется, тронули каждого сидящего в зале.

Первую часть вечера Алекс Дубас остроумно и добродушно отвечал на вопросы зрителей.

Конечно, его спросили об ощущениях после возвращения домой - в Ригу. 

"Я бы не сказал, что вернулся домой..." - заметил Алекс Дубас, не скрывая, что уехал из России семь месяцев назад. Но в Латвии физически он находился лишь примерно 2,5 месяца. Потому что все время путешествует по миру. Он поностальгировал о былой Риге 90-х и 2000-х и посмеялся над тем, что недавно не мог вспомнить, где находится улица Бруниниеку. 

Алекс Дубас указал, что в Россию он не планирует возвращаться: "Честно говоря, мой роман с Москвой закончился года три уже назад. А вот то, что произошло сейчас, это стало только таким катализатором, который ускорил отъезд", - признался писатель. 

Он вспомнил обращение посла Латвии, который весной призвал сограждан покинуть РФ, если там нет никаких срочных дел. Этот момент его немного испугал: "Мы уехали... В общем, это уже было такое довольно логичное решение.

Не планирую туда [в Россию. - Прим. ред.] возвращаться, даже если там победят разум и светлые силы".

Конечно, у радиоведущего спросили о будущем бара "Пандемия", который он организовал у себя на балконе во время пандемии коронавируса. Алекс рассказал, что привез неоновую вывеску с собой в Ригу. Да, в те минуты, когда весь мир не знал, чего ожидать, такой импровизированный бар и онлайн-трансляции с друзьями и известными музыкантами стали "приятным событием" в Сети: "Это было такое странное Instagram-шоу, которое поддержало много людей". 

Алекс Дубас поделился наблюдением, которое он сделал после 24 февраля - с момента начала войны в Украине.

Огромная часть россиян не говорят слово "война" - они его избегают. Не только потому, что за употребление этого слова могут посадить, но еще это "некая попытка сберечь себя, не называя вещи своими именами". Поэтому есть фразы: "после 24 февраля моя жизнь изменилась", "эти события", "когда все началось" и т. д. 

Во второй части вечера Алекс Дубас читал отрывки из своей невероятно популярной книги "Моменты счастья".

В зале звучали аудио- и видеозаписи известных и неизвестных людей, которые вспоминали самые теплые и трогательные моменты своей жизни. Со сцены звучали истории тех людей, которых больше нет в живых - Сергей Юрский, Слава Сэ, Михаил Жванецкий. 

Во время вечера писатель сделал неожиданный анонс!

3 и 6 декабря в Рижском русском театре им. М. Чехова пройдут премьеры моноспектакля Алекса Дубаса "Прометей".

"Я его играл в театре "Современник" на Чистопрудном бульваре у Галины Борисовны Волчек. На малой сцене - она даже меньше, чем здесь". Оказалось, что сыграл Дубас его всего 15 раз, а потом наступила пандемия. Теперь у рижан и гостей столицы есть возможность посмотреть этот спектакль: "Он попал в репертуар, поэтому приглашаю вас всех на моноспектакль".

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