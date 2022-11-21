Остаться вечно молодым не удалось еще никому. Несмотря на успехи медицины, старение считается неизбежным периодом жизни, пишет Rus.Postimees.
Как замедлить старение? Медицина дает ответы
При этом одни стареют быстрее, другие медленнее. На это есть свои причины, и врачи предлагают конкретные решения для продления и сохранения полноценной жизни.
"Человек эволюционирует, и сейчас расцвет сил приходится на период от 25 до 30 лет. А дальше начинается спад. В организме запускаются процессы старения, что отражается и на нашей внешности. Появляются морщины и первые седые волосы, - объясняет врач клиники Happy Aging Керли Лукс и добавляет: - Но с помощью диагностики и профилактической персональной медицины можно очень многое сделать для своего здоровья".
Суть старения
Старение - это комплексный процесс, в основе которого - изменения в клетках.
"Со временем в клетках образуются повреждения, из-за чего клетки не могут больше нормально функционировать. Ресурсы организма постепенно истощаются, и он синтезирует меньше нужных веществ. Происходит упадок физических и ментальных способностей, дают о себе знать разные возрастные хронические заболевания, и в итоге наступает смерть", - напоминает Лукс.
Возраст бывает биологический и хронологический - то есть тот, что записан в паспорте и который нельзя изменить. "Биологический возраст определяется степенью повреждения клеток человека. Это, так сказать, его настоящий возраст. И ключевым инструментом его определения является диагностика", - объясняет доктор Лукс.
Хотя ожидаемая средняя продолжительность жизни увеличилась, вероятная максимальная продолжительность жизни не изменилась. Главными факторами, влияющими на протекание старения, по словам Лукс, являются генетика, окружающая среда и стиль жизни.
Укорачивание теломер
"Одна из теорий старения строится на укорачивании теломер (концевые участки хромосом - прим. ред.). Измерив их длину, можно узнать биологический возраст человека, то есть понять, в какой фазе жизненного цикла находятся его клетки", - рассказывает врач. Говоря простым языком, функция теломер - защищать хромосомы, а тем самым и ДНК от повреждений. Теломеры укорачиваются в ходе деления клеток. В конце концов теломеры становятся совсем короткими и клетка перестает делиться.
Основной механизм, связанный со старением, - сенесценция, то есть репликативное старение клеток. Это означает, что в результате их повреждения появляются так называемые клетки-зомби. Они теряют способность делиться, но не умирают, а выбрасывают в ткани вредные вещества, отчего формируется воспалительный фон.
Вдобавок старение ускоряется из-за окислительного стресса - это повреждения клеточных структур, вызванные свободными радикалами, содержащими кислород. Эти повреждения связывают со многими хроническими недугами, например, с болезнью Альцгеймера, диабетом и сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые, как правило, сопутствуют старению.
Как отсрочить старение
Если теломеры очень коротки, то нужно изменить стиль жизни. Один из способов замедлить укорачивание теломер - это физическая нагрузка. Также помогают пищевые добавки. Например, научно доказано, что следует регулярно проверять уровень Омега-3 и витамина D в организме. Оба вещества играют важную роль в замедлении старения. Доктор Лукс отмечает, что высокий уровень в оргакортизола - тоже укорачивает теломеры.
Быстрое развитие персонализированной медицины в мире вывело замедление старения на новый уровень. С возрастом в организме уменьшается синтез мощного антиоксиданта - глутатиона. Меньше вырабатывается и ацетилцистеина, который предупреждает истощение глутатиона и поддерживает работу почек и печени. Снижается также уровень коэнзима q10, ответственного за здоровье сердца и сосудов.
"Сегодня персонализированная медицина позволяет обнаружить недостаток этих элементов в организме и пополнить недостающие запасы путем инфузионной терапии. Мы живем в эпоху прорыва. Образ мыслей людей стал меняться. Профилактика всегда эффективнее лечения. Теперь мы можем дольше жить полноценной жизнью", - уверена доктор Лукс.
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