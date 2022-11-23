Топ-5 стран, куда хотят переехать латвийцы

Топ стран, куда латвийцы собираются переезжать, удивляет тем, что в нем нет Великобритании - традиционного лидера эмиграционных топов: Германия - 14% опрошенных собираются именно туда, Испания - 11%, Норвегия - 9%, Швеция - 7%, Россия - 7%.

"Немного иронично, что в либеральную Швецию собирается переехать столько же людей, сколько и в автократичную Россию, и даже по возрастам среди опрошенных нет никакой разницы, хотя можно было бы предположить, что в Россию собираются люди более старшего возраста, а в Швецию - молодежь. На самом деле люди в возрасте от 40 до 59 лет в основном планируют переехать в Испанию, а молодежь от 18 до 39 лет - в Германию и Норвегию", - комментирует руководитель языковой школы.

"Поскольку за рубеж, как правило, переезжают семьи с детьми, нам очень часто пишут и спрашивают про организацию быта - как найти работу, как устроить детей в школу или садик, как долго в какой-то стране может находиться супруг, если он не работает, какова налоговая система. Отвечая на этот запрос, мы с командой решили выйти за пределы преподавания языков и подготовили интеграционный курс, в рамках которого у тех, кто планирует переезд, будет возможность встретиться с экспертами и задать им свои вопросы, получив компетентные ответы. Ведь очень часто родственники и друзья не знают каких-то нюансов, которые относятся именно к вашей семье", - рассказывает Дарья, добавляя, что в данный момент такой курс доступен по переезду в Норвегию, но в будущем планируется и для тех, кто хочет переехать в Великобританию и Испанию.

Опрос также показал, что среди латышей желающих переехать в целых два раза меньше, чем среди русскоговорящих: 20% против 39%. Однозначно не планируют переезд 61% латышскоговорящих респондентов и 41% русскоговорящих.

Опрос проводился исследовательским бюро Norstat Latvia в октябре 2022 года, в нем приняли участие 1009 респондентов в возрасте от 18 до 74 лет.